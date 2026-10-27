Fran Fuentes 27 OCT 2026 - 00:46h.

De Alexia Putellas a Luis De la Fuente, Unai Simón, Lamine Yamal o el Barça Femenino al completo

Josep Pedrerol y el no Balón de Oro a Lamine Yamal: "Le dan el trofeo Kopa para salvar los muebles"

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España y el FC Barcelona fueron los grandes protagonistas de la gala del Balón de Oro 2026, celebrada este lunes, con una destacada presencia entre los galardonados de la noche. Lamine Yamal y Vicky López se llevaron los premios Kopa, destinados a los mejores jóvenes del fútbol masculino y femenino, mientras que Cata Coll y Unai Simón fueron reconocidos como los mejores porteros. Además, Luis de la Fuente recibió el premio Johan Cruyff al mejor entrenador masculino y Pere Romeu hizo lo propio en la categoría femenina.

La gran noche del fútbol español se completó con los principales galardones individuales. Harry Kane conquistó el Balón de Oro masculino después de firmar una temporada que le permitió imponerse a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, segundo y tercero, respectivamente. Por su parte, Alexia Putellas se alzó con el Balón de Oro femenino, sumando un nuevo reconocimiento a su trayectoria. La centrocampista española, que jugó hasta junio en el FC Barcelona y ahora pertenece al London City Lionesses, volvió a situarse en lo más alto del fútbol femenino.

El Barça arrasa en los premios de fútbol femenino

El conjunto azulgrana también fue elegido mejor club femenino del año, consolidando su protagonismo en una ceremonia en la que varios de sus representantes recibieron premios. En la categoría masculina, el reconocimiento al mejor equipo fue para el Paris Saint-Germain, que se impuso como el club más destacado de la temporada.

La relación de premiados incluyó otros nombres propios. Harry Kane completó su doblete al recibir también el premio Gerd Müller al mejor delantero masculino, mientras que la mexicana Charlyn Corral fue distinguida en la categoría femenina. Bukayo Saka, futbolista del Arsenal, recibió el premio Sócrates por su labor social.

En el resto de las categorías, los premios Kopa reconocieron a Lamine Yamal y Vicky López como los mejores jóvenes, mientras que Cata Coll y Unai Simón fueron distinguidos con los premios Lev Yashin. Los galardones Johan Cruyff recayeron en Luis de la Fuente y Pere Romeu, en reconocimiento a su labor al frente de las selecciones españolas y del FC Barcelona femenino, respectivamente.