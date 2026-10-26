Javi Rayo 26 OCT 2026 - 22:00h.

Nutrida representación de futbolistas españoles en la Gala del Balón de Oro

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Entre las muchas personalidades que pasaron por la alfombra roja de la Gala del Balón de Oro, hubo una nutrida presencia de jugadores y jugadoras españolas. Pudimos ver a Unai Simón, Alexia Putellas, Luis de la Fuente, Marc Cucurella, Unai Emery y talentos de LALIGA como Mbappé o Diomande. Pudes ver los mejores momentos de la llegada a la alfombra roja reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de la noticia.