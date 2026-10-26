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Unai Simón y su novia, Alexia Putellas o la familia de Lamine Yamal: la alfombra roja del Balón de Oro 'habla' español

Unai Simón y su novia, Alexia Putellas o la familia de Lamine Yamal: la alfombra roja del Balón de Oro 'habla' español
Unai Simón y su novia a la entrada de la Gala del Balón de Oro. eldesmarque.com
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Entre las muchas personalidades que pasaron por la alfombra roja de la Gala del Balón de Oro, hubo una nutrida presencia de jugadores y jugadoras españolas. Pudimos ver a Unai Simón, Alexia Putellas, Luis de la Fuente, Marc Cucurella, Unai Emery y talentos de LALIGA como Mbappé o Diomande. Pudes ver los mejores momentos de la llegada a la alfombra roja reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de la noticia.

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