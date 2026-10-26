Pau Cubarsí queda fuera del top 10 del Balón de Oro y las redes alucinan: "Es una vergüenza"

Fran Fuentes 26 OCT 2026 - 20:07h.

El zaguero

Lesión de Xavi Espart: parte médico y tiempo de baja con el Barcelona

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El Balón de Oro suscita algunas sorpresas desde antes incluso de que haya arrancado la gala. Por ejemplo, Vinicius Júnior ha quedado decimoséptimo en la clasificación, a la espera de que se conozca el ganador definitivo. En este sentido, otro de los futbolistas cuya ubicación en la tabla final sorprende es el de Pau Cubarsí. El central del FC Barcelona ha quedado fuera del top 10 después de proclamarse campeón de LALIGA, y del Mundial con España, siendo parte fundamental en ambos equipos y cuajando un partido espectacular.

Así las cosas, las redes sociales han alucinado con el jugador del FC Barcelona quedándose fuera de la cabeza de la tabla. Más concretamente, el decimosegundo. Y es que algunas voces, quizá las más optimistas, le postulaban incluso como candidato a levantar el prestigioso trofeo individual que corona a un futbolista como el mejor jugador del año pasado. Han sido muchos los comentarios en forma de respuestas y citados a la cuenta del Balón de Oro.

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Por otra parte, otros le dan valor al hecho de haber alcanzado tan altas instancias en un premio tan prestigioso a una edad tan temprana. Y es que con apenas 19 años acumula una experiencia amplísima, es líder de la defensa del FC Barcelona y de España, y su nivel ha sido muy elevado en los últimos meses. Con una sobriedad máxima, una alta eficacia al corte y una salida de balón sumamente precisa y eficaz que ayuda a cimentar el fútbol asociativo barcelonista, se ha convertido, sin ningún tipo de duda, en uno de los mejores jugadores del mundo.

De este modo, son muchos los aficionados que han expresado su sorpresa tras la ubicación de Pau Cubarsí en la clasificación final del Balón de Oro. A continuación recogemos alguna de las opiniones que se han volcado en las redes sociales sobre el central barcelonista.