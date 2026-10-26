Redacción ElDesmarque Madrid, 26 OCT 2026 - 11:40h.

El técnico portugués le ganó la batalla táctica al alemán

El Big Data predice tres cambios por el título de LALIGA EA Sports: el Atlético de Madrid es el tapado

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El Barcelona perdió el Clásico ante el Real Madrid (1-2) y encadenó su segunda derrota consecutiva después del 4-2 encajado frente al PSG en la Champions League. El equipo de Hansi Flick sigue liderando LALIGA EA Sports con 27 puntos, pero el Atlético de Madrid se ha situado a solo dos y el conjunto blanco, a tres. La derrota ha dejado señalados a varios de los futbolistas que sostienen el juego azulgrana y ha vuelto a abrir el debate sobre la capacidad del técnico alemán para gestionar los momentos decisivos.

Rodri, Pedri, Lamine Yamal y Cubarsí, bajo la lupa

Rodri y Pedri, responsables de dar continuidad al juego y llevar la batuta del centro del campo azulgrana, terminaron con 13 pérdidas cada uno. El madrileño no consiguió imponer la calma que acostumbra a darle al equipo y aunque participara en la circulación, el Barcelona encontró numerosos problemas para transformar la posesión en ataques claros y además, quedaba expuesto cuando perdía el balón. Pedri tampoco tuvo su mejor noche. El canario tomó varias decisiones desacertadas en zonas próximas al área rival y no logró ofrecer la claridad necesaria para romper el planteamiento defensivo de José Mourinho.

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Lamine Yamal fue otro de los señalados. El extremo perdió 25 balones y se encontró con un Marc Cucurella le impidió participar de manera regular en varios tramos del partido. El azulgrana intentó desequilibrar desde la banda, pero le faltó precisión en el último tramo de las jugadas.

En defensa, Pau Cubarsí también quedó expuesto. El central encajó dos goles en un partido en el que Kylian Mbappé marcó diferencias. El francés aprovechó los espacios que dejaba la zaga azulgrana y castigó los problemas de coordinación entre Cubarsí y Gerard Martín, los encargados de defender buena parte de las acciones en las que el ataque madridista amenazaba la portería de Joan García.

José Mourinho vence a Hansi Flick en la batalla táctica del Clásico

Más allá de los errores individuales, el Clásico dejó otra cuestión sobre la mesa: la dificultad del Barcelona para controlar los partidos cuando el rival consigue imponer su planteamiento. Mourinho preparó un plan para cerrar espacios interiores, dificultar la salida azulgrana y aprovechar los metros a la espalda de la defensa adelantada.

La apuesta por Fede Valverde en el lateral y Bernardo Silva en el centro del campo fueron dos de las decisiones más importantes del técnico portugués. La capacidad del exjugador del Manchester City para recibir bajo presión y dar continuidad a las transiciones permitió al Madrid superar líneas sin depender únicamente de los envíos largos. Valverde, hasta su cambio por molestias musculares, también estaba siendo diferencial en el apartado defensivo. En ataque, Arda Güler aportó la creatividad necesaria para que el conjunto blanco acelerara las jugadas cuando había espacios para lanzar a Mbappé.

Los problemas del FC Barcelona de Hansi Flick

La derrota ante el PSG esta misma semana siguió un patrón parecido al del Clásico. El conjunto culé llegó a igualar el marcador, pero no pudo contener la reacción del rival y terminó encajando dos goles más en los últimos minutos; contra el Madrid uno. En la vuelta de las semifinales de Champions ante el Inter de Milán de la temporada 2024-25, el partido más importante de la 'era Flick' hasta la fecha, también sufrió para gestionar los momentos decisivos de una eliminatoria que se resolvió en la prórroga. Son precedentes similares que alimentan las dudas sobre la capacidad del equipo catalán para proteger sus resultados cuando el encuentro entra en su tramo final.