Ángel Cotán 26 OCT 2026 - 09:53h.

El exárbitro internacional habla de la polémica del Barcelona-Real Madrid

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Este lunes solo se habla de fútbol tras una nueva edición del Clásico y eso es una buena señal para Martínez Munuera. En la previa del ya pasado FC Barcelona - Real Madrid, muchos focos estaban puestos sobre el trencilla del encuentro. El bando madridista venía de varias protestas en el Bernabéu por los arbitrajes que venía recibiendo en LALIGA EA Sports. Tras el choque, Iturralde González se rinde ante el que fuera su compañero de profesión.

En su última comparecencia en El Larguero de la Cadena SER, el ahora analista arbitral pone una buena nota al colegiado del Clásico, aunque también algún pero. Eso sí, Iturralde González discrepa con la crítica de José Mourinho.

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Iturralde González analiza toda la polémica del FC Barcelona-Real Madrid

El que fuese árbitro internacional utilizó el partido de Yan Diomande para explicar su sentir con los análisis arbitrales: "Estaba contento porque es un tipo de arbitraje que me gusta, es un arbitraje serio. Y luego, lo que siempre peleamos los árbitros, es decir, analizamos al árbitro jugada por jugada y yo creo que eso... estamos en desventaja. He puesto el ejemplo de que Diomande ha hecho hoy un partidazo, todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Pues ha perdido tres balones que casi la lía. No vas a analizarlo, lo haces más en general y yo creo que en un Clásico hay que analizarlo más general".

No obstante, Iturralde González no ocultó los errores de Martínez Munuera y le puso un pero a su arbitraje: "¿Se ha comido tarjetas? Sí, se ha comido tarjetas. Una a Cancelo que no estoy de acuerdo con Mourinho de que es roja. Para mí no hay una fuerza excesiva, le pisa va corriendo y le pisa, pero no es esa jugada que deja la pierna con los tacos a buscar carne. Él pisa, le resbala... amarilla clara. Hay otra amarilla a Camavinga, otra amarilla a Lamine...".

El ahora analista arbitral finalizó su exposición poniendo nota al árbitro del Clásico: "Este tipo de partidos que lo ve todo el mundo, el jugador le ha comprado su arbitraje, controla el otro fútbol, ha estado calmado... a nivel general, yo creo que ha sido una excelente labor".