Ángel Cotán 26 OCT 2026 - 09:07h.

El delantero participó en la goleada ante el Getafe

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Cuando el Athletic Club gana, la alegría de San Mamés se palpa; cuando además del triunfo, el equipo rojiblanco hace debutar a dos nuevos leones, la felicidad ya es incalculable. El conjunto dirigido por Edin Terzic disipó las dudas que rodean a su juego con un triunfo incontestable ante el Getafe CF. En un duelo muy controlado por los rojiblancos, el técnico alemán apostó por Imga y Txus Vizcay.

El espectacular recibimiento a Txus Vizcay tras debutar con el Athletic

El delantero de Huarte vivió un momento muy especial en los aledaños de San Mamés. A su salida del templo bilbaíno, y tras debutar con el Athletic en LALIGA EA Sports, la cuadrilla de Txus Vizcay asaltó el vehículo en el que abandonaba el estadio y celebró por todo lo alto su primera vez con los leones. Las imágenes, captadas por El Chiringuito, hablan por sí solas.

Edin Terzic disipó las dudas ante un Getafe muy tocado

Edin Terzic, entrenador del Athletic Club, aseguró que el equipo “ha demostrado que también es capaz de marcar más de un gol” tras la victoria por 4-0 ante el Getafe en San Mamés, que pone fin a una racha sin ganar en la que al equipo le costaba ver puerta.

En su comparecencia en la sala de prensa posterior al encuentro, el técnico alemán admitió que le habría gustado guardar alguno de esos tantos para los partidos anteriores, en los que el equipo se quedó sin anotar. Calificó el triunfo de “merecido” y deseó que los atacantes “ganen confianza” con esta actuación.

“Siempre se habla de partidos que hay que ganar, pero para mí es más importante que sean partidos que queremos ganar”, explicó Terzic, a quien le gustó especialmente el comienzo de su equipo, “dominando, con actividad y agresividad”.

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El germano destacó la vuelta de Nico Williams tras su lesión, “prácticamente imparable por la banda izquierda” en la primera parte, el partido de Dani Vivian y el debut de los canteranos Christian Imga y Txus Vizcay. Sobre el primero de los debutantes, que participó en el tercer gol, aseguró que su presencia “no fue un regalo, necesitábamos su participación y se había ganado esa oportunidad”.

El preparador rojiblanco se refirió también al regreso de Beñat Prados, con el que “hemos cerrado un círculo” tras una dolencia similar a la que sufrió hace casi un año. La nota negativa fue el percance de Iñigo Ruiz de Galarreta, que “parece una lesión muscular de poca importancia”.

Pese a la goleada, Terzic se mostró crítico con la gestión de las transiciones en la primera parte, en la que su equipo se precipitó “como si el balón fuera una patata caliente”, y con el inicio de la segunda. “Hoy estoy muy satisfecho, pero mañana volveremos a intentar mejorar”, advirtió. Por último, se refirió a la posibilidad de que Unai Simón sea reconocido este lunes en Londres como mejor portero del mundo: “Para mí, lo más importante no es el Guante de Oro, sino las manos de oro de Unai”.