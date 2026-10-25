Joaquín Anduro 25 OCT 2026 - 15:55h.

Así jugaron los hombres de Edin Terzic

Terzic señala a los sustitutos de Guruzeta en el Athletic y el estado de Sancet, Vivian y Beñat Prados: "Es un poco diferente"

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El Athletic Club consiguió un cómodo triunfo por 4-0 ante el Getafe para despejar las dudas generadas por los últimos encuentros y, sobre todo, con la derrota frente al Levante. Los de Terzic aprovecharon en el río revuelto de su rival para adelantarse pronto en el marcador con un centro-chut de falta directa de Álex Berenguer y el navarro generó los otros tres asistiendo a Iñaki Williams a la carrera, centrando el córner que cabeceó Paredes para el gol de Valou en su portería y tocando para Yuri en el cuarto.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto zurigorri en la jornada 10 de LALIGA EA Sports.

Unai Simón [6]: Apenas tuvo que realizar una parada el guardameta más allá de los balones en los que tuvo que salir a blocar por alto. Encuentro plácido para poder dejar la portería a cero.

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Hugo Rincón [8]: El lateral se ha asentado en el lateral derecho protegiendo bien su costado, como demostró al salvar un balón clave que iba sobre Francho, y desplegándose en ataque con mucho hueco por delante, provocando problemas en la zaga madrileña.

Dani Vivian [8]: Siempre atento y certero a la hora de salir de su posición para ir al corte e impedir recibir con comodidad a los atacantes azulones. Sigue mejorando sus prestaciones.

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Aitor Paredes [8]: Al nivel de Vivian, completando una gran actuación de la zaga del Athletic sin dejar opciones a los rivales. Cabeceó el balón que acabó en gol en propia puerta de Valou.

Yuri Berchiche [9]: Bien atrás aunque por momentos echó en falta las ayudas de Nico Williams cuando defendía en dos contra uno. Con el gol tan tempranero y el partido a placer, el Athletic no le necesitó tanto en ataque pero se sumó a la goleada con el trallazo con el que hizo el cuarto.

Íñigo Ruiz de Galarreta [-]: Duró sobre el terreno de juego poco más de un cuarto de hora hasta que tuvo que ser sustituido por problemas físicos, ya con 1-0 en el marcador.

Peio Canales [8]: Siempre dispuesto a acelerar el juego del Athletic rompiendo las líneas muy juntas del Getafe completando una exhibición en la que demostró los galones que quiere ganar en el equipo rojiblanco.

Iñaki Williams [9]: Jugó con mucha libertad sin estar fijo en el costado derecho acompañando a Maroan en la delantera. Tras algunas jugadas en las que le faltó finura con balón en el área, amplió la ventaja con una gran carrera y una definición perfecta ante David Soria.

Álex Berenguer [10]: El MVP de la tarde en el Athletic, adelantando a los suyos con un centro-chut en una falta directa que no atajó David Soria, con una apertura a Iñaki Williams para el segundo, botando el córner del 3-0 con Valou introduciendo en su propia portería el cabezazo de Paredes y tocando de tacón para Yuri en el cuarto.

Nico Williams [6]: Arrancó con mucho ímpetu el atacante a pesar de que Bordalás intentó frenarle con Kiko Femenía y Carvajal muy pendientes de él, rompiéndoles en varias ocasiones. Se fue apagando con el paso de los minutos.

Maroan Sannadi [5]: Ayudó en el gol de Berenguer a despistar a David Soria para que la pelota se colase en el lanzamiento del navarro en uno de los movimientos que ayudaron a sus compañeros pese a que con balón sigue dejando muchas dudas.

Sustituciones de Edin Terzic en el Athletic-Getafe

Beñat Gerenabarrena [7]: Le tocó salir temprano por la lesión de Galarreta y supo ayudar a mantener la ventaja en el marcador mostrándose muy sólido en la medular para cerrar las salidas del Getafe.

Alejandro Rego [6]: Sigue sumando minutos en los últimos encuentros y, ante el Getafe, entró para ayudar a mantener el control a la hora de cerrar el encuentro.

Christian Imga [5]: Debut en partido oficial del joven futbolista de 17 años que tan buenas sensaciones ha dejado en Lezama ya con el partido decantado.

Beñat Prados [-]: Primeros minutos de la temporada para el centrocampista tras su grave lesión disputando el tramo final del encuentro.

Txus Vizcay [-]: El delantero del filial fue la gran novedad de la convocatoria y disputó sus primeros minutos con el primer equipo del Athletic.