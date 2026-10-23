Ángel Cotán 23 OCT 2026 - 08:34h.

El preparador de Menden no termina de dar con la tecla

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La temporada del Athletic Club, repleta de imprevistos en este arranque, está dejando muchas dudas. Edin Terzic no termina de dar con la tecla, y pese a protagonizar grandes actuaciones ante Atlético de Madrid o Celta de Vigo, su equipo no muestra un estilo bien definido. La necesidad apremia y los puntos son cada vez más urgentes para salir de una situación incómoda en la tabla.

Entre un sector de la hinchada rojiblanca, los métodos del alemán no terminan de convencer. Con escasos encuentros oficiales al frente del Athletic, en el club tienen una postura muy clara respecto al futuro del preparador de Menden.

El futuro de Edin Terzic en el Athletic Club

El periodista Iñigo Markinez explicó la postura del club rojiblanco con el entrenador germano en el micrófono de SER Deportivos Bilbao: "Nadie, y cuando digo nadie es absolutamente nadie, se ha planteado en el club moverle la silla a Edin Terzic. A ver, la situación es complicada, incluso preocupante por la dinámica negativa que lleva el equipo que no gana, pero a ver, que no se ha encendido ningún tipo de alarma. Es verdad que el Athletic está dos puntos por encima del descenso, también es cierto que tiene un partido aplazado y que una hipotética victoria en Vallecas le sacaría de esa situación y le metería entre los siete primeros".

Terzic cuenta con el apoyo total de las figuras más importantes del Athletic: "Pero a ver, no nos engañemos, el entrenador cuenta primero con el respaldo absoluto del presidente porque es una apuesta personal de Uriarte, y segundo, cuenta con el respaldo total por parte de la dirección deportiva y los jugadores, como no puede ser de otra forma, también han expresado su apoyo al entrenador. Pero es que no hay que expresar ningún tipo de apoyo cuando no está en cuestión. No nos engañemos, aunque sea Terzic un entrenador top en Europa, uno de los grandes entrenadores del continente, cualquier racha negativa que ponga al equipo en peligro ahí todos sabemos por donde se corta la cuerda".

No obstante, la citada fuente no descarta un cambio en las gradas de San Mamés si no se gana al Getafe: "A estas alturas de la película nadie, repito absolutamente nadie en el club, se ha planteado siquiera una posible destitución del entrenador. Si este próximo domingo no se gana al Getafe, pues surgirá ese runrún tan característico en las gradas, no solo en San Mamés, sino de todos los equipos de Primera, pero ni aún así. Terzic, por lo menos a estas alturas de la película, tiene el puesto asegurado".