Ángel Cotán 23 OCT 2026 - 07:54h.

El técnico regresa a los banquillos ocho meses después de su salida del Mallorca

El gesto de Jagoba Arrasate con Luis Miguel Ramis tras la victoria de Osasuna: "También es de ellos"

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Jagoba Arrasate tratará de continuar con el efecto de su llegada a Osasuna en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El técnico de Berriatua regresó a El Sadar de manera inmejorable y sumó tres puntos ante el Racing de Santander para aliviar la situación clasificatoria del equipo rojillo. Sin embargo, cuando tan solo suma unos días en el cargo, el entrenador ha sufrido una crítica importante.

Rajadón contra Jagoba Arrasate nada más regresar a Osasuna

Dani Rodríguez, actual futbolista del Leganés y con el que coincidió en el RCD Mallorca, se despacha a gusto contra Jagoba Arrasate. El centrocampista protagonizó una sonada salida del conjunto bermellón y ahora señala al técnico en una entrevista concedida en Radioestadio Noche: "Sí, sí. Yo del entrenador te puedo hablar porque el entrenador dejó de ser entrenador. Y ese es uno de los motivos, no es el motivo del Bernabéu, el motivo viene de mucho más atrás. Pasa en todos los equipos, hay malas actitudes y malos comportamientos, pero que necesita una gestión por parte de un entrenador. Y cuando las malas actitudes te vienen de gente que no juega, pues ellos solos se están apartando de la dinámica de un equipo, pero cuando hay malas actitudes de gente que es importante... pues obviamente necesitas la gestión de un entrenador".

El futbolista de Betanzos no se cortó al hablar de la gestión del vestuario del técnico: "Solo los capitanes es imposible. Si esas malas actitudes no tienen una consecuencia, el equipo se rompe. Cuando tú tienes el apoyo de los capitanes y te dicen 'oye, esto no puedes dejarlo pasar'... y por un oído le entraba y por otro le salía. Le sudaba tres cojones lo que le decía yo y lo que le decía el grupo. Llegué a un punto en el que el vaso rebosó y estallé de la peor manera posible para mí y para el grupo. Me equivoqué y asumí todas las consecuencias. A veces los entrenadores tienen ese ego de decir que saben más que tú y es así. Si había uno que llegaba tarde, pues tenía que tener una consecuencia".

Por último, Dani Rodríguez no ocultó el error que motivó su salida del Mallorca: "Obviamente me siento culpable en el Mallorca. Al final cometo el error y perjudico al equipo, al ambiente, y obviamente me siento partícipe de ese año tan desastroso".