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El gesto de Jagoba Arrasate con Luis Miguel Ramis tras la victoria de Osasuna: "También es de ellos"

Jagoba Arrasate, durante el Osasuna-Racing.
Jagoba Arrasate, durante el Osasuna-Racing.. Dani Fernández (LALIGA)
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Jagoba Arrasate comenzó con buen pie su segunda aventura en el banquillo de Osasuna. Llegó hace unos días para suplir al destituido Luis Miguel Ramis y ha logrado una victoria en su primer compromiso liguero. El equipo navarro venció 2-0 al Racing para seguir escalando en la clasificación. Tras el partido, el técnico compareció muy satisfecho en rueda de prensa y tuvo un bonito gesto con el anterior entrenador.

Arrasate atribuyó al anterior cuerpo técnico parte de la victoria de este domingo. Señala las muchas cosas que ha tenido que aprovechar ante el poco tiempo de trabajo que ha tenido por delante desde su fichaje. "El inicio al cuarto de hora es un poco lo que tiene que ser Osasuna. "Acordarme también del cuerpo técnico anterior que nos hemos aprovechado de cosas, cuatro días no dan para mucho. Esta victoria es de ellos también.

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Lance del Osasuna-Racing.
Lance del Osasuna-Racing.. Dani Fernández (LALIGA)

La rueda de prensa de Jagoba Arrasate

El entrenador de Osasuna dijo que está contento con el inicio de partido de su equipo ante el Racing de Santander en su vuelta al banquillo del conjunto rojillo, que marcó pronto el 1-0 y en los primeros minutos dejó las señas de identidad que caracterizan al técnico vasco.

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“Hemos conseguido una victoria de mucho mérito. Contento por los jugadores y la afición”, destacó sobre su vuelta a El Sadar, y añadió que fue el regreso soñado. “Creo que en bloque medio y bajo hemos defendido bien. Prácticamente, Aitor no ha tenido que hace ninguna intervención", subrayó.

En cuanto a la estrategia, Arrasate comentó que el curso pasado se fijaba en el Burgos (equipo dirigido por Ramis): “Hay cosas que nos hemos aprovechado de eso y también se trata de eso. Tienes cuatro días y tienes que implantar un sello, pero también hay aspectos que están bien. Sabía que Rosier no estaba para 90 minutos, pero el otro día jugó media hora y había hecho buena semana”, explicó sobre la primera titularidad del francés esta temporada, sustituido posteriormente por un Arguibide fundamental en el 2-0.

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Arrasate celebró el buen partido de Boyomo: “No lo había tenido, pero había visto los partidos de Osasuna y venía de hacer dos grandes temporadas. Contento porque ha estado bien y esto le va a dar confianza”.

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