Ángel Cotán 11 OCT 2026 - 21:11h.

El técnico rojillo sostiene que "podría haber cambiado el partido"

El uno por uno del Betis y las notas de la manita contra Osasuna en La Cartuja

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Luis Miguel Ramis no comparte algunas de las decisiones arbitrales del Real Betis-Osasuna disputado este domingo en el Estadio La Cartuja. El entrenador rojillo reconoció un importante margen de mejora en su equipo, pero afirmó que una acción clave "podría haber cambiado el partido". El preparador del cuadro navarro también lanzó la vista atrás para denunciar otros errores arbitrales sufridos esta temporada.

El técnico de Osasuna compareció ante los micrófonos de Movistar Plus antes de acudir a la sala de prensa. Allí, Luis Miguel Ramis puso el foco en la pugna entre Natan y Rubén García previa a uno de los goles verdiblancos.

La rajada de Luis Miguel Ramis en La Cartuja

Un primer análisis donde ya abordó la polémica. "La primera parte lo hemos intentado, el penalti es muy riguroso porque es una acción en la que se gira el jugador propia de la acción de su cobertura. Bueno, pero no estábamos haciendo las cosas tan mal para ir perdiendo. La segunda parte hemos entrado bien y hemos tenido la mala suerte del 3-0, y bueno, la acción que podría haber cambiado el signo del partido claramente".

La acción entre Natan y Rubén García. "La acabo de ver e imagino que en el VAR la habrán visto. Obviamente Natan no quiere interrumpir la carrera de Rubén, pero lo hace muy bien y se cruza. Cuando un jugador se cruza, no hay situaciones involuntarias. Nadie quiere hacer penalti, pero si te cruzas y lo tocas, el jugador va al suelo. Es clarísima, es una roja que podría haber cambiado el partido. Sigo sin entender ese tipo de decisiones. No admite interpretación".

La fortuna arbitral no está sonriendo a Osasuna. "Me gustaría decir lo contrario, pero sí. Es decir, tenemos que mirarnos a nosotros porque nos están haciendo muchos goles, pero es verdad que no estamos teniendo fortuna en ese tipo de decisiones. Ya no es favorecernos, es que nos den lo que ha pasado en el partido".