María Trigo 24 NOV 2026 - 14:48h.

El político, además de con Llorente, también se ha vuelto a picar con Luis Figo

Marcos Llorente le da caviar a su hija y las redes reaccionan entre la crítica y el elogio: "Histórico"

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Este lunes Marcos Llorente se hizo viral al publicar un vídeo en el que le daba de comer caviar a su hija, que nació el 13 de febrero de 2025. Las redes sociales se inundaron de comentarios de todo tipo, algunos a favor y otros en contra. Algo habitual en estos casos y más cuando eres un futbolista famoso. El jugador del Atlético de Madrid compartió la publicación con la canción de 'Esos amores' de Julio Iglesias y la siguiente frase: "La única persona capaz de hacerme disfrutar quitándome media lata".

Ahora el que no ha dudado en dar su opinión al respecto ha sido Gabriel Rufián, portavoz y candidato de ERC a la Presidencia del Gobierno. El político ha sido muy duro con Marcos Llorente y lo ha atacado de forma muy clara: "Mientras haya gente así y gente que no tiene ni para darle un manzana a sus hijos lucharemos porque estos patriotas de pandereta paguen más. Mucho más".

Cabe recordar que hace unos días Marcos Llorente mostró su indignación a través de las redes sociales a la última propuesta de Frente Amplio de cara a las elecciones generales, en la que plantean limitar las herencias a 10 millones de euros. "Ahora el Estado va a decidir cuánto de lo que has construido durante toda tu vida tienes derecho a dejar a tus hijos. Y que el resto se lo quedan ellos. Tócate los cojones", escribió el campeón dle mundo.

Gabriel Rufián, sobre Figo

No ha sido la única persona relacionada con el mundo del fútbol a la que el político de Esquerra Republicana le ha dicho algo este martes en las redes sociales. En este caso, no es nada nuevo, pues lleva ya años teniendo sus más y sus menos con el exfutbolista Luis Figo. Precisamente, este último ha mencionado un vídeo de su campaña atacándole.

"Pobrecito esta con miedo de perder sus 140 mil pavos!!! No te va a votar ni tus primos, vete ya predicador", le ha dicho Luis Figo a un Rufián que no ha dudado en responderle: "Suéltame el brazo ya, pesetas".