David Torres 24 NOV 2026 - 08:01h.

Tres porterías a cero en seis partidos, la base de la remontada

La salud mental o la victoria silenciosa del Valencia CF en Vallecas y el blindaje de Braulio y Javier Aguirre

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ValenciaEl Valencia CF de Javier Aguirre empieza a mostrar la identidad de su entrenador y duerme por primera vez fuera de descenso tras la victoria en Vallecas. El equipo ha cambiado su dinámica, ha ganado solidez defensiva y, sobre todo, ha conseguido salir de los puestos de descenso. Los números de sus seis primeros partidos en el banquillo reflejan un cambio evidente respecto a la etapa anterior. El efecto del técnico mexicano ya tiene reflejo en la clasificación y en las estadísticas. Antes de Aguirre, el Valencia CF era decimonoveno, con apenas cuatro puntos en siete jornadas. El balance era preocupante: una sola victoria, cinco derrotas y un equipo instalado en la zona roja de LaLiga. La llegada del Vasco ha cambiado el escenario física y mentalmente.

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Tres porterías a cero en seis partidos, pero hay más

En seis encuentros, el Valencia ha sumado ocho puntos, el doble de los que tenía antes de su aterrizaje, y ha conseguido escalar hasta la decimoséptima posición, ya fuera de los puestos de descenso.

Uno de los cambios más significativos está en la defensa. El Valencia ha dejado su portería a cero en tres de los seis partidos con Aguirre, es decir, en la mitad de sus encuentros. Athletic Club (0-0), Elche (0-1) y Rayo Vallecano (0-1) no consiguieron marcarle. En esos tres partidos, además, el equipo sumó siete de los ocho puntos que acumula el técnico mexicano.

La comparación con el inicio de temporada resulta significativa. Carlos Corberán solo consiguió una portería a cero en sus cinco partidos al frente del equipo, mientras que Óscar Sánchez logró otra en los dos encuentros que dirigió como interino. En la pasada campaña, el Valencia terminó sin encajar en nueve de sus 38 partidos oficiales, apenas un 24 %. Aguirre, por su parte, ha recibido siete goles en sus otros tres encuentros: Racing de Santander (2-2), Villarreal (1-2) y Real Madrid (0-3).

El Valencia empieza a ser lo más aguirre posible. Un equipo más competitivo, que concede menos, que sabe sufrir y que encuentra en la solidez defensiva su principal argumento para sumar. Todavía queda mucho camino para alejarse definitivamente de la zona peligrosa, pero los primeros números del Vasco invitan al optimismo.