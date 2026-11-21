David Torres Valencia, 21 NOV 2026 - 19:44h.

Destacó el partidazo de César Tárrega

Dimitrievski desvela el secreto y la canción que le pone a Copete: "Es un tiburón"

Compartir







Javier Aguirre se marchó de Vallecas con una victoria fundamental para el Valencia CF y con varios nombres propios en su análisis. Uno de ellos fue el de Copete, protagonista del partido con su gol y una actuación especial después de los últimos meses marcados por sus problemas de rodilla. El técnico mexicano no escondió el cariño que siente por el central, al que elogió por su rendimiento y por su capacidad para sobreponerse a las dificultades. También destacó la mejoría de César Tárrega y valoró los tres puntos, que permiten al Valencia salir provisionalmente de los puestos de descenso. Todo ello tras acordarse de Danjuma, que hoy perdió a su padre.

PUEDE INTERESARTE Copete vuelve a lo grande: titular 272 días después y golazo con dedicatoria especial

¿Qué importancia tiene la victoria y cómo ha visto a Copete?

Lo quiero mucho, sí. Y hoy es un día muy especial para él. Sin lugar a dudas, ha sufrido mucho por esa rodilla. Ese gesto de rabia que tuvo en la Copa nos tocó el corazón y hoy casi casi mete dos, el sinvergüenza. No lo ha hecho en toda su carrera y mira. Si hay que destacar a un hombre propio sería él, pero todo el equipo se batió, el banquillo y la gente que salió. Creo que, por lo menos, peleamos por conseguir los tres puntos y qué bueno que lo logramos.

¿Qué le ha parecido el último tramo del partido?

Horrible, porque ellos juegan bien. Van peleando en casa, claro que arriesgan y tienen muchos peloteros, mucha guerra por fuera. Es el segundo equipo de la Liga que más centros tira al área y nos metieron en nuestra área. No es lo ideal y sufres. Estás ahí al límite porque nuestros parámetros dicen que hay que sacar el partido adelante. No es lo ideal, son pelotazos a los lados, a la tierra de nadie, hacer tiempo y a ver qué pasa. No es cómodo, pero así lo necesitaba el partido. Al final de cuentas, los tres puntos valen.

¿En un equipo que está abajo lo importante es ganar, más allá de cómo se consiga?

Yo he dicho que solo hay defensivo y ofensivo. Si no hay nada entre el blanco y el negro, pues jodidos vamos. El equilibrio es lo ideal: atacar bien y defender bien. Hay partidos donde, como hoy, vas ganando y tienes pasajes muy buenos con la pelota. Si uno ve esos 20, 25 o 30 minutos, dice que este equipo todavía es ofensivo. Y si no nos ponemos 2-0 o 3-0, es ultra defensivo. Si el análisis se va de un lado a otro y está tan polarizado, yo soy incapaz de ponerme cualquier calificativo o asignarme un cero.

PUEDE INTERESARTE Otro triunfo a lo Javier Aguirre (0-1)

He intentado, a lo largo de estas 16 temporadas en España y en toda mi trayectoria, sacar el mejor rendimiento a los jugadores. A veces sabes que son partidos muy complicados y te preparas para defender. También es un arte y no es tan fácil defender. Te pasan por encima y te hacen muchas cosas. En la Liga española es muy difícil ganar. Hay dos o tres equipos que están aparte, pero los demás nos llevamos el canto a los dientes y peleamos cada partido. No es tan fácil. Son partidos muy cerrados y aquí no se rompen como en otras ligas. Es una competición muy competitiva.

¿Qué valoración hace de la mejoría de César Tárrega y de las tres porterías a cero?

Sería bastante injusto no mencionar a César, precisamente por lo que comentas. No había tenido un buen cierre de año ni un buen inicio de temporada. Estaba, a mi juicio, con falta de confianza en sí mismo. Llegué y hablé con él. No voy a decir lo que le dije, pero sí que lo veo distinto, muy seguro, cortando los centros y sacando la pelota con esos pases espectaculares de 30 o 40 metros. Es rápido y privilegiado. Es cuestión de que se lo crean, porque hay jugadores muy capaces. Yo creo en ellos, pero también creo en sus cualidades.

¿Se acerca este Valencia al equipo que se imaginaba cuando llegó?

Sí, sí, pero me gustaría estirar más el montaje de posición del equipo. Es un equipo serio, ordenado, conforme a la ruta crítica