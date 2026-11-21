Cuarto equipo con el que gana en Vallecas y cuarto partido fuera sin perder para los valencianistas

Hasta los lesionados por la salvación: el Valencia CF viaja a Vallecas con 29 hombres y un mensaje de unión

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ValenciaEl Valencia CF volvió a encontrar en Javier Aguirre una fórmula para competir cuando más lo necesitaba. En Vallecas, en un partido de máxima exigencia y con la obligación de reaccionar después de semanas complicadas, el conjunto valencianista sacó adelante una victoria de carácter, oficio y resistencia. Un triunfo de esos que no siempre se construyen desde el fútbol brillante, pero que pueden marcar un punto de inflexión en una temporada llena de dificultades. Vallecas era una de las cuatro finales que Javier Aguirre y el Valencia CF tenían para salir del pozo y lo aprovecharon. Un gol de Copete en el 41 sirvió para aprovechar una ocasión que la pintaban calva, lo decían las estadísticas, a pesar de los nubarrones negros que ensombrecieron la concentración tras la baja de Danjuma por la muerte de su padre.

El equipo che supo sufrir, encontró en Copete a un protagonista inesperado y volvió a demostrar que tiene argumentos para agarrarse a la permanencia. El central, que regresaba al once 272 días después, fue decisivo con un golazo de cabeza que premió su regreso y dio ventaja a los de Aguirre.

La victoria tenía un valor añadido por el escenario. Aguirre llegaba a Vallecas con buenos recuerdos, después de haber ganado allí con Espanyol, Leganés y Mallorca. Además, el Valencia había encadenado tres desplazamientos ligueros sin perder, con dos victorias y un empate. El técnico mexicano encontró en ese contexto un argumento para creer en la reacción.

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El partido exigió paciencia. El Rayo tuvo sus momentos y obligó a intervenir a Stole Dimitrievski, que en el minuto 29 evitó un gol cantado de De Frutos con una intervención de mucho mérito. El macedonio sostuvo al Valencia cuando más lo necesitaba y permitió que el equipo llegara vivo al tramo decisivo de la primera parte.

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Copete se viste de goleador

Y entonces apareció Copete. En el minuto 41, el central aprovechó una acción a balón parado para adelantar al Valencia con un espectacular remate de cabeza. Un gol especial para un futbolista que regresaba a la titularidad 272 días después y que había vuelto a lo grande tras estrenarse de inicio en Copa. El defensa, además, dedicó su tanto a Diego López, en un gesto cargado de significado.

El Valencia pudo ampliar su ventaja nada más comenzar la segunda mitad. En el 51, Copete volvió a rozar el gol, confirmando que estaba siendo uno de los grandes protagonistas de la tarde. Dos minutos después, Luis Rioja celebró el segundo tras aprovechar un rechace de un disparo de Dani Raba, pero el tanto fue anulado por fuera de juego previo del atacante valencianista.

Quedaba mucho por sufrir. El Rayo apretó y buscó el empate, mientras el Valencia defendía con uñas y dientes una renta que valía mucho más que tres puntos. En el minuto 78, Ratiu se encontró con el larguero y el susto volvió a recorrer el área de Dimitrievski.

El Valencia de Aguirre volvía a competir lejos de Mestalla. Orden, resistencia, un portero decisivo y un central convertido en goleador. Otra tarde de supervivencia valencianista en un escenario que invitaba al optimismo.