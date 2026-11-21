David Torres 21 NOV 2026 - 11:11h.

El Valencia CF no ha perdido ninguno de sus últimos tres desplazamientos en LaLiga,

El Valencia CF llega al parón en la UVI: siete partidos sin ganar en Mestalla, su peor racha histórica en un inicio liguero y el peor ataque de Primera

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ValenciaEl Valencia CF necesita agarrarse a cualquier argumento que le permita cambiar su dinámica en LaLiga. El equipo de Javier Aguirre llega a su visita al Rayo Vallecano en una situación delicada, penúltimo en la clasificación y con una sola victoria en sus cinco primeros partidos. El margen de error empieza a reducirse y Vallecas aparece como una oportunidad para reaccionar. Hay, además, un dato que invita al optimismo: el técnico mexicano le tiene tomado el pulso al estadio madrileño.

Javier Aguirre ha visitado Vallecas con tres equipos diferentes: Espanyol, Leganés y Mallorca. Su buena dinámica comenzó en 2013, cuando consiguió una contundente victoria por 1-4 con el conjunto españolista. En 2019 volvió a llevarse los tres puntos, esta vez con el Leganés, que ganó por 1-2. Sus dos últimos encuentros también dejaron un balance favorable. Como entrenador del Mallorca, venció por 0-2 en 2022 y empató a dos en septiembre de 2023, en su última visita al estadio madrileño.

Una trayectoria que contrasta con sus primeros enfrentamientos en Vallecas. En sus tres visitas iniciales no consiguió marcar: firmó dos empates sin goles, con Osasuna y Zaragoza, y perdió por 2-0 cuando dirigía al Espanyol.

El Valencia encuentra fuera de Mestalla su mejor versión

El otro argumento al que debe agarrarse Javier Aguirre está en el rendimiento del Valencia como visitante. El conjunto blanquinegro no ha perdido ninguno de sus últimos tres desplazamientos en LaLiga, con dos victorias y un empate.

Para encontrar una racha mejor hay que remontarse a la etapa de Carlos Corberán, cuando el equipo encadenó seis partidos consecutivos sin perder fuera de casa entre febrero y mayo de 2025, con dos triunfos y cuatro empates.

El Valencia necesita recuperar esa solvencia lejos de Mestalla. Su posición en la clasificación, penúltimo con una sola victoria en cinco jornadas, obliga a reaccionar cuanto antes. Vallecas ofrece una oportunidad para hacerlo: un estadio en el que Aguirre ha conseguido tres victorias en sus cuatro últimas visitas y un desplazamiento en el que el equipo viene mostrando mejores sensaciones. El mexicano necesita que ambas tendencias se mantengan.