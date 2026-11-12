El Valencia CF llega al parón en la UVI: siete partidos sin ganar en Mestalla, su peor racha histórica en un inicio liguero y el peor ataque de Primera

Javier Aguirre habla de los silbidos a sus jugadores: "La afición es soberana, lo hacen de manera natural"

A pesar de la Copa, Javier Aguirre no logra solventar la crisis de resultados del equipo y la falta de gol

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Tras el vergel de la Copa, en la que el equipo se desquitó de algunos males, la realidad deportiva es que el Valencia CF llega al parón de Liga en una situación límite. La derrota por 0-3 ante el Real Madrid en Mestalla ha terminado de dibujar un panorama preocupante para un equipo que se marcha al descanso de la competición (con la salvedad del trámite de la Copa de este martes ante un equipo de Liga Autonómica) anclado en la penúltima posición, con apenas nueve puntos, el peor registro goleador de Primera División y una crisis como local que ya forma parte de la historia negra del club. El equipo de Javier Aguirre está en la UVI, tal y como lo cogió.

Los números no admiten demasiadas interpretaciones. El Valencia CF no ha ganado todavía en Mestalla esta temporada y acumula siete encuentros consecutivos sin hacerlo. Su balance es de cinco derrotas y dos empates, con apenas tres goles a favor y 14 en contra. Nunca había firmado un arranque liguero tan malo en su estadio. El registro supera los seis partidos sin ganar con los que comenzó la temporada 2018-19 y ya es el segundo peor de toda su historia como local.

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Mestalla ha dejado de ser un refugio

El problema es que la crisis no se limita a los resultados. Mestalla, históricamente un escenario donde el Valencia encontraba puntos, impulso y protección, se ha convertido en un problema añadido. Celta y Athletic consiguieron llevarse un empate sin goles, mientras que Betis (0-1), Barcelona (0-5), Real Sociedad (2-3), Villarreal (1-2) y Real Madrid (0-3) salieron victoriosos.

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La racha de siete partidos sin ganar iguala la que sufrió el club entre el final de la temporada 2023-24 y el comienzo de la 2024-25. El récord absoluto sigue siendo de diez jornadas consecutivas sin vencer en Mestalla, una marca que data de la campaña 1985-86, cuando el Valencia terminó descendiendo a Segunda División. Un antecedente que añade todavía más inquietud al momento actual.

El peor ataque de Primera y nueve puntos en doce jornadas

Tampoco hay demasiados motivos para el optimismo cuando se mira hacia la otra portería. El Valencia llega al parón con ocho goles a favor en doce jornadas, uno de ellos en propia puerta. Es el equipo con menor producción ofensiva propia de Primera División. El Getafe también suma ocho tantos, aunque todos los ha conseguido marcar con futbolistas de su plantilla.

Sadiq Umar, con dos goles, es el máximo realizador valencianista. Pepelu, Aarón Mayol, Luis Rioja, Dani Raba y David Otorbi han marcado uno cada uno. Demasiado poco para un equipo que necesita ganar partidos para salir de una situación clasificatoria cada vez más comprometida.

Además, los valencianistas se han quedado sin marcar en seis encuentros, una estadística que explica buena parte de sus problemas. La falta de gol se ha convertido en una losa que ni siquiera la llegada de Javier Aguirre ha conseguido levantar por completo.

Javier Aguirre mejora "algo" a Carlos Corberán, pero tiene trabajo durante el parón

El técnico mexicano ha mejorado parcialmente la producción ofensiva. En sus cinco partidos al frente del equipo, el Valencia ha marcado cuatro goles, frente al único tanto que consiguió durante la etapa de Carlos Corberán y los tres que anotó en los dos encuentros dirigidos por Óscar Sánchez como interino. Sin embargo, esa mejoría no ha sido suficiente para cambiar la dinámica. Además, ha reducido algo los goles en contra: 7 en cinco partidos por los 10 que encajó Carlos Corberán.

Nueve puntos, penúltimo clasificado, el peor ataque de la categoría y ningún triunfo en Mestalla. El Valencia afronta el parón con demasiados frentes abiertos y la obligación de encontrar soluciones. Aguirre tiene dos semanas para intentar reanimar a un equipo que, a estas alturas, necesita mucho más que un cambio de entrenador para salir de la UVI.