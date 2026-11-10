Tavernes y Valencia protagonizan una noche maravillosamente extraña en Mestalla (0-6)

El estadio revivió momentos felices gracias a la afición vallera

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Todo fue maravillosamente extraño en Valencia. Empezando por el resultado, puesto que el Valencia CF ganó con comodidad a la UE Tavernes y pasa a la siguiente ronda de Copa del Rey en una noche festiva en la que los de Mestalla jugaron como visitantes en su campo por segunda vez en su historia. Era extraño ver al Valencia de blanco, de visitante, con dos puntas, con Foulquier de capitán, silbado en casa y con el Tavernes jaleado por miles de sus seguidores (diría que todo el pueblo) en pos de la machada imposible. La mitad de los valleros (Tavernes es de la Vall) iban de rojo, la otra mitad con los colores che, porque el corazón lo tenían dividido.

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Futbolísticamente era todo tan raro que, en la primera jugada del partido, Sato se sacó de la chistera un gran pase para Aimar, que la puso en el centro del área dónde Dani Raba hizo el primero antes incluso del primer minuto (0-1).

La cosa iba tan rara que hasta Hugo Duro marcó (entre pitos de la hinchada y lágrimas de emoción). El madrileño volvió a marcar en Mestalla seis meses después pero justo en el día que era visitante. Gran centro de Raba desde la derecha y el ariete, dónde sabe, anotó el el 0-2 poniendo la puntera. Todos sus compañeros le abrazaban, saben lo importante que es para él y para el equipo que marque, ante quien sea y como sea. La afición disfrutaba.

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Peter vete ya vs la ola mexicana de 32.155 personas

En el 18 caía el 0-3, obra de Luis Rioja tras un saque de córner que prolongó magistralmente Arnau Martínez. Sí, a balón parado también saben marcar. Lo único que no cambió en los primeros 19 minutos fue el famoso "Peter vete ya", que sonó como hacía meses que no se oía en el coliseo che.

Para que se extrañen aún más. El 0-4 llegó de falta directa magistralmente lanzada por Harvey Elliott desde la frontal. A estas alturas de partido (minuto 22) el Valencia CF había desbloqueado todos los tips que hacía tiempo que no veía. Claro, era ante un rival que está cinco categorías por debajo exactamente, porque es penúltimo en Lliga Comunitat como el Valenia CF lo es en LALIGA.

Con el partido resuelto, Tavernes (el pueblo, la afición) decidió disfrutar de la fiesta. Cantaban olé y olé a los pases de los suyos, hacían la ola mexicana y le dotaban a Mestalla de esa alegría que hace meses que no vive. 32.155 personas bailando al son y disfrutando en Mestalla. Los locales, o visitantes, qué mas da, celebraban los córners y botaban al son de "Madridista el que no bote". Vamos, como si hubiéramos regresado a los años 90.

"Uuuuy" y el set, obra de Aimar

Tras el bocata del descanso, el partido bajó algo de intensidad, el Valencia CF siguió dominando y Raba disfrutando. Su centro picado lo remató de cabeza Aimar a bocajarro, pero Mainar se la sacó bien. Con todo, nada más se celebró cuando Erik, desde fuera del área, la estrelló en el palo de Kayne Van Oevelen. "Uuuuyy" gritó todo el estadio. Era todo tan inocentemente maravilloso, ingenuo pero feliz.

El quinto fue obra de Aimar, con la caña preparada tras una asistencia de Rioja desde la izquierda. Fue muy celebrado porque el canterano, el único que salió en el once titular, se ha hecho un hueco en los corazoncitos de los che. Poco después haría el canterano el sexto. Este chico tiene gol. Con Mayol en el campo, que entró por Raba, la cosa quedaba en ver si el canterano haría algo especial. Estuvo bien, pero lo importante es la emoción con la que se vivió el final: sonaba el himno del Tavernes por megafonía y el equipo desde el círculo central agradeciendo a su afición que los acompañara en la gesta. No podía haber un mejor fin de fiesta.

Ficha técnica

0. UE TAVERNES: Mainar, Palomares, Artur, Morenet, Talens (Seral, 46’), Talens © (Erik, 46’), Alberola (Jesús, 60’), Brines (Roman, 74’), Meló, Toni y Aaron.

6. VALENCIA CF: Van Oevelen, Foulquier ©, Arnau (De Haas, 70’), Copete (I. Córdoba, 60’), Rioja (Gayà, 70’), Sato, Elliott, Ugrinic, Raba (Mayol, 60’), Hugo Duro y A. Blázquez (Danjuma, 70’).

GOLES: Raba, 1’ (0-1); Hugo Duro, 11’ (0-2); L. Rioja, 19’ (0-3); Elliott, 23’ (0-4); A. Blázquez, 57’ (0-5); A. Blázquez, 69’ (0-6).

ÁRBITRO: Juan Martínez Munuera (C. Valencinao). Amonestó a Ugrinic, Talens y Rioja.

Partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey disputado en el Camp de Mestalla ante 32.155 espectadores.