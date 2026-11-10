Hugo Duro se emociona en Mestalla: lágrimas contenidas, abrazos y beso al anillo en el día de su cumpleaños

David Torres Valencia, 10 NOV 2026 - 22:31h.

Llevaba desde marzo sin marcar en Mestalla y lo hizo el día que jugó como visitante

¿Hay caso Hugo Duro? Dos partidos sin jugar y un dato que nunca había firmado en el Valencia CF

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Hugo Duro estuvo a punto de llorar. El delantero del Valencia CF no pudo esconder su emoción después de marcar ante la UE Tavernes en la Copa del Rey. No era un gol más. Era un desahogo, una liberación y, posiblemente, uno de los tantos que más necesitaba desde que viste la camiseta valencianista. Mestalla fue testigo de una celebración cargada de sentimientos en una noche que, además, coincidía con su cumpleaños.

El madrileño llegaba al encuentro en un momento especialmente complicado. Su sequía goleadora empezaba a pasarle factura. No marcaba en partido oficial desde el 17 de mayo, cuando anotó ante la Real Sociedad en Anoeta. En Liga acumulaba once jornadas sin ver portería y diez remates sin conseguir dirigir ninguno entre los tres palos. Una estadística que retrataba su particular calvario.

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Llevaba desde marzo sin marcar en Mestalla y lo hizo el día que jugó como visitante

Llevaba desde marzo sin marcar en Mestalla y lo hizo el día que jugó como visitante. Por eso el gol ante el Tavernes tuvo una carga emocional especial. Hugo Duro había escuchado algunos pitos durante el encuentro, una muestra del descontento de parte de la grada con su rendimiento. Pero también encontró el respaldo de sus compañeros, que acudieron a abrazarle y celebraron con él un tanto que necesitaba tanto el futbolista como el equipo.

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Una sequía que también le había costado protagonismo. Hugo Duro se había quedado sin jugar ante el Elche y el Real Madrid, dos encuentros consecutivos estando disponible, algo que nunca había sucedido desde su llegada al Valencia. Una situación inédita que había abierto el debate sobre su papel en el equipo y su futuro en el club. Le queda un año y medio de contrato, pero todo puede pasar.

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Al delantero estuvieron a punto de saltársele las lágrimas. Se emocionó, se besó de nuevo el anillo de casado, un gesto que repitió seis meses después de su último gol, y encontró en ese instante una manera de liberar toda la tensión acumulada. Además, lo hizo el día de su cumpleaños. Después de meses de sequía, dudas y pérdida de protagonismo, Hugo Duro volvía a marcar en Mestalla. Una losa menos sobre sus hombros.