David Torres 31 OCT 2026 - 10:08h.

Posibles alineaciones de Elche y Valencia CF para la Jornada 11 de LALIGA

Es el delantero de LALIGA que más remates ha realizado sin dirigir ninguno entre los tres palos

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ValenciaHugo Duro necesita el gol y el Valencia CF necesita a Hugo Duro. El delantero madrileño afronta una nueva oportunidad para romper su maleficio, recuperar la confianza y volver a ser decisivo. Tras el ensayo fallido de Arnaut Danjuma ante el Villarreal, Javier Aguirre antes de viajar a Elche vuelve a tener en sus manos una decisión importante: darle continuidad a un futbolista que atraviesa una sequía alarmante o empezar a mirar hacia el banquillo. Porque Umar Sadiq ya asoma en el horizonte.

Los números no engañan. Hugo Duro encadena once partidos de LaLiga sin marcar, su peor racha desde agosto de 2023, cuando llegó a enlazar 29 encuentros sin ver portería. Además, es el delantero de la competición que más remates ha realizado sin dirigir ninguno entre los tres palos: diez disparos, cero remates a portería. Una estadística que retrata su particular calvario.

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No marca desde mayo

La falta de gol y los problemas ofensivos del Valencia se han convertido en una de las grandes preocupaciones de Aguirre. Hugo Duro no marca un gol en partido oficial desde el 17 de mayo de 2026, en la victoria del Valencia CF por 3-4 frente a la Real Sociedad en Anoeta, donde anotó el 1-2 parcial.

El contraste resulta demoledor. El valencianista es el máximo goleador nacional de LaLiga en el cómputo de las tres últimas temporadas, con 10, 11 y 13 tantos respectivamente. Sin embargo, ahora parece gafado. Las ocasiones no entran y la confianza se resiente. Aguirre ya ha defendido públicamente a Hugo Duro, consciente de que recuperar su mejor versión puede ser determinante para el equipo.

El técnico mexicano probó con Danjuma ante el Villarreal, pero el experimento no resolvió el problema. El neerlandés tenía ante sí una oportunidad para reivindicarse y no logró cambiar el panorama. Ahora Hugo Duro vuelve a escena, con la necesidad de transformar la confianza del entrenador en goles.

Sadiq al acecho

Pero hay un elemento que añade urgencia a la situación: Umar Sadiq está a punto de regresar. Su vuelta elevará la competencia por el puesto de delantero centro y obligará a Aguirre a tomar decisiones. Las posibles alineaciones del Valencia para la próxima jornada dibujan un escenario en el que cada oportunidad cuenta.

Hugo Duro tiene una nueva ocasión para levantarse. El Valencia necesita sus goles y él necesita demostrar que sigue siendo el delantero que ha sido durante las últimas temporadas. La decimoprimera oportunidad ya está aquí.