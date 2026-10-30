David Torres 30 OCT 2026 - 09:09h.

Javier Aguirre aclara la polémica con los canteranos: "Jugué un Mundial con un chico de 17 años"

Javier Aguirre le da bola, entra en la rotación por delante de Dieng cuando Pepelu juega de central

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ValenciaJavier Aguirre vuelve a mirar hacia la Academia VCF. El entrenador mexicano prepara el partido del domingo ante el Elche con nuevas pruebas en el equipo y una oportunidad para Aaron Mayol, un canterano que busca recuperar protagonismo y convencer a un técnico que, de momento, ha preferido apostar por futbolistas más experimentados. Su situación recuerda a la del hoy lesionado David Otorbi, que consiguió cambiar la opinión del "Vasco" a base de actuaciones.

Aguirre ha probado de nuevo con Pepelu como central y con Mayol junto a Guido Rodríguez en el doble pivote. Una combinación que abre una vía para el centrocampista de la cantera y que puede situarle por delante de Dieng en la rotación. El entrenador sigue buscando soluciones para mejorar el rendimiento del Valencia CF y la visita al Elche aparece como una nueva oportunidad para introducir cambios.

El camino que abrió Otorbi

El caso de Mayol recuerda al de Otorbi, uno de los canteranos que más ha llamado la atención en las últimas semanas. Aguirre había defendido su prudencia con los jóvenes, al considerar que no debía cargarles con toda la responsabilidad cuando el equipo atravesaba dificultades. Sin embargo, el extremo le obligó a matizar su discurso con actuaciones que no pasaron inadvertidas.

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"Pocas veces he visto un jugador tan joven con tanto desparpajo hacia adelante", reconoció el técnico sobre Otorbi. También admitió que era "un chico distinto". El extremo consiguió que el entrenador valorase sus cualidades, aunque todavía le exigió mejorar aspectos tácticos y la toma de decisiones en los metros finales. Aún así, le dio la titularidad, pero luego se rompió.

Mayol quiere recorrer ahora ese mismo camino. El centrocampista ya había disfrutado de oportunidades con Óscar Sánchez, con dos titularidades consecutivas y un gol, pero perdió protagonismo tras la llegada del mexicano. Desde entonces, ha tenido que esperar su momento mientras otros compañeros ganaban terreno en la medular.

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¿Una oportunidad antes de visitar Elche?

La prueba junto a Guido Rodríguez supone una señal de que Mayol sigue presente en los planes del entrenador. No garantiza su titularidad, pero sí le permite competir por un puesto en la rotación y demostrar que puede aportar soluciones al primer equipo incluso por delante de un fichaje como Aliou Dieng.

El Valencia necesita respuestas en LaLiga y Aguirre busca alternativas para afrontar el duelo ante el Elche. Mayol tiene el reto de convencer al técnico sobre el césped, como hizo Otorbi, y transformar las pruebas de Paterna en minutos de competición. La cantera vuelve a llamar a la puerta del "Vasco".