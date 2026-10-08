Javier Aguirre, en busca del Hugo Duro perdido

Lleva desde mayo sin marcar un gol

Las seis medidas más urgentes de Javier Aguirre en el Valencia CF

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ValenciaJavier Aguirre tiene una de sus primeras grandes tareas en el Valencia CF delante de los ojos: recuperar el gol y reactivar a un equipo que atraviesa una preocupante sequía ofensiva. Dos de sus principales argumentos en ataque, Hugo Duro y Arnaut Danjuma, aparecen además como los grandes señalados. El madrileño acumula ya nueve partidos y 412 minutos sin marcar en Mestalla, mientras que el neerlandés también afronta una sequía goleadora que se prolonga desde hace un año, pero además está lesionado, como Umar Sadiq, el tercer delantero en discordia con permiso del canterano Aimar Blázquez.

El reto doble de Javier Aguirre con Hugo Duro

En este escenario, los esfuerzos de Aguirre se han centrado y se centran en recuperar a su nueve, a su ariete. El sistema que diseña (1-4-2-3-1) cuenta con Hugo en punta, con Javi Guerra por detrás y dos hombres por banda que puedan surtir de balones al ariete. Todo lo que sea necesario para acabar con una sequía que asfixia mentalmente a Hugo Duro y al Valencia CF. El madrileño es el futbolista que más valor de mercado ha perdido este verano en la plantilla (1 millón menos) por culpa de un rendimiento irregular.

El nuevo técnico mexicano tendrá que encontrar la fórmula para recuperar a su delantero que acumula la friolera cantidad de ocho partidos sin marcar. Hugo Duro no anota un gol con el Valencia CF desde el 21 de mayo de 2026, cuando marcó ante la Real Sociedad (3-4) en Anoeta. Eso significa que, a 11 de octubre de 2026, llevará 143 días sin marcar, casi cinco meses.

En Mestalla la sequía es todavía más llamativa: su último gol como local fue el 12 de marzo de 2026 ante el Alavés, de penalti en el minuto 99

En Mestalla la sequía es todavía más llamativa: su último gol como local fue el 12 de marzo de 2026 ante el Alavés, de penalti en el minuto 99. Desde entonces acumula nueve partidos y 412 minutos sin marcar en casa. Siete meses sin abrazarse a su gente, que en este período ha llegado a silbarle. Desde entonces ha participado en nueve encuentros como local, cinco la temporada pasada y cuatro en la presente, y no ha sido capaz de batir la meta rival.

Con todo, el reto de Aguirre con Hugo Duro también es mental. En estos tiempos de sequía el delantero ha sido más protagonista por polémicas como cuando fue cazado riéndose en el banquillo, que por su rendimiento en el campo. Eso ha provocado un distanciamiento entre el futbolista y la grada y, en un jugador temperamental y pasional como Hugo, tener ese viento a favor o en contra suma y mucho. Aguirre debe ser también el nexo que selle esa herida.

La meta, Santander

En la actual Liga 2026/27, tras siete jornadas, Hugo Duro lleva 0 goles en 258 minutos. Pero la esperanza existe. Tras atragantarse los encuentros como local, es justo recordar también que en el tramo final del curso pasado Duro sí que anotó, aunque lo hizo a domicilio en las victorias ante el Sevilla (0-2) y la Real Sociedad (3-4).

Hugo Duro, que ya dio la bienvenida al nuevo entrenador, sabe que de él y de sus goles depende buena parte de la recuperación del Valencia CF y que el tiempo se le agota.