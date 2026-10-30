Posibles alineaciones de Elche y Valencia CF para la Jornada 11 de LALIGA

David Torres Valencia, 30 OCT 2026 - 07:17h.

Dudas en ambos equipos, Sadiq podría dar la sorpresa

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El Elche CF y el Valencia CF se enfrentan este domingo 1 de noviembre, a las 18:30 horas, en el Martínez Valero, en un derbi autonómico marcado por las urgencias de los valencianistas y la mejoría de los ilicitanos. Los de Martín Anselmi llegan a la cita después de encadenar cuatro jornadas sin perder y tres porterías a cero consecutivas, una dinámica que les ha permitido situarse en la decimoquinta posición con diez puntos. En el otro lado, el equipo de Javier Aguirre es penúltimo con seis puntos y necesita reaccionar para salir de los puestos de descenso. El aplazamiento del encuentro de Copa del Rey ante el UE Tavernes ha permitido al Valencia preparar la visita sin el desgaste de un partido intersemanal. Aguirre recupera efectivos para una cita exigente, aunque también acumula bajas importantes. David Otorbi se suma a las ausencias de larga duración, mientras que Copete y Foulquier están cerca de regresar, mientras que Harvey Elliott se lo pierde por sanción En el Elche, la principal preocupación pasa por el estado físico de Fer Niño, después de las molestias que sufrió en Vallecas.

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El posible once titular del Elche ante el Valencia CF

El Elche llega al derbi en un buen momento tras golear al Rayo Vallecano (0-3). La principal baja es la de Marc Aguado, que continúa recuperándose de sus problemas en los ligamentos del tobillo.

Matías Dituro apunta a seguir bajo palos después de encadenar tres jornadas de Liga sin encajar. En defensa, Sangaré, Chust, Redondo y Revivo parten con opciones de repetir, mientras que Gonzalo Villar y Lemar podrían acompañar a Morcillo en el centro del campo. Valera y Cepeda completarían las bandas.

La principal incógnita está en ataque. Fer Niño arrastra molestias lumbares, aunque, si evoluciona favorablemente, podría mantener su puesto. Abiel Osorio sería la alternativa si no llega a tiempo.

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El posible once titular del Elche CF es el siguiente:

Elche CF: Dituro; Sangaré, Chust, Redondo, Revivo; Gonzalo Villar, Lemar; Germán Valera, Cepeda, Morcillo; Fer Niño.

El posible once titular del Valencia CF en el Martínez Valero

El Valencia visita al Elche obligado a reaccionar tras la derrota ante el Villarreal (1-2). Javier Aguirre busca estabilidad y soluciones ofensivas para sacar al equipo de la zona baja de la clasificación.

El técnico mexicano no podrá contar con David Otorbi, lesionado en los isquiotibiales, ni con Harvey Elliott, sancionado tras su expulsión. Diego López y Sergi Canós también siguen fuera. Copete y Foulquier apuran sus recuperaciones, aunque ya iban a entrar para la Copa, mientras que Umar Sadiq es duda por su estado físico.

En portería, Dimitrievski apunta a repetir. Maffeo, Tárrega, De Haas y Gayà formarían la defensa, con Guido Rodríguez, Pepelu y Javi Guerra como opciones para el centro del campo. La lesión de Otorbi abre la puerta a Dani Raba, que provocó el penalti ante el Villarreal. Luis Rioja ocuparía la otra banda y Danjuma podría actuar en banda o como delantero, con Hugo Duro como alternativa.

El posible once titular del Valencia CF es el siguiente:

Valencia CF: Dimitrievski; Maffeo, Tárrega, De Haas, Gayà; Guido Rodríguez, Pepelu, Javi Guerra; Raba, Luis Rioja; Danjuma o Hugo Duro.