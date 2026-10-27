El parte médico que confirma la grave lesión de David Otorbi y su tiempo de baja con el Valencia CF

David Torres Valencia, 27 OCT 2026 - 12:19h.

Compartir







Las lágrimas de David Otorbi en Mestalla ya hacían presagiar lo peor. El extremo del Valencia CF se marchó en camilla el pasado sábado ante el Villarreal después de sufrir un pinchazo en la parte posterior del muslo derecho. Tal y como se temía tras su lesión ante el conjunto amarillo, las pruebas médicas han confirmado un contratiempo importante que le mantendrá alejado de los terrenos de juego un tiempo.Otorbi sufre una rotura importante en los isquiotibiales y no podrá regresar a la competición hasta diciembre, como mínimo. El canterano valencianista deberá afrontar ahora un proceso de recuperación que condicionará sus próximos compromisos con el primer equipo. El objetivo será avanzar en su rehabilitación y acortar los plazos siempre que la evolución de la lesión lo permita.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF que convenció a Pitchwise y su plan de futuro: cuatro razones para invertir 100 millones

A priori, aunque no hay confirmación exacta, es que Otorbi esté en el dique seco alrededor de seis o siete semanas, con lo que no volvería a jugar hasta el mes de diciembre próximo. Sin duda una baja más que importante para Javier Aguirre que le había dado por primera vez la titularidad y que confiaba en el futbolista como extremo derecho para surtir balones. Otorbi, el futbolista más joven en debutar con el Valencia CF, se había estrenado ya como goleador. Por eso, entre otras cosas, el Valencia CF lo había renovado justo unos días antes de lesionarse.

PUEDE INTERESARTE Valencia se prepara: estos son los solares que se habilitarán para aparcar en el Nou Mestalla

El parte médico del Valencia CF sobre David Otorbi

El Valencia CF ha confirmado oficialmente la lesión muscular del extremo después de las pruebas realizadas entre el lunes y este martes. El club ha comunicado el diagnóstico y el tratamiento que seguirá el futbolista en la Ciudad Deportiva de Paterna.

"Tras las pruebas efectuadas durante los días de ayer y hoy se confirma que el jugador del Valencia CF, David Otorbi, padece una lesión muscular a nivel del muslo derecho, sufrida en el partido ante el Villarreal CF.

El extremo valencianista seguirá un plan terapéutico médico, fisioterapéutico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica".

El comunicado no concreta el grado exacto de la rotura ni establece una fecha definitiva para su vuelta. No obstante, el alcance de la lesi