El gesto de dolor y las lágrimas de rabia de David Otorbi en la camilla tras romperse en Mestalla

David Torres 24 OCT 2026 - 19:03h.

Parece una lesión muscular grave

El Valencia CF ata a David Otorbi: tres años más y una cláusula antigrandes

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ValenciaEl Valencia CF recibió un golpe durísimo en el minuto 13 del partido ante el Villarreal. Otorbi, que estrenaba titularidad con Javier Aguirre después de que el técnico mexicano le diera la alternativa, se marchó lesionado en camilla y entre lágrimas. El joven valencianista iba solo cuando sufrió el percance a los 13 minutos y tuvo que abandonar el terreno de juego antes de tiempo, en una escena que heló Mestalla. En la semana que se cerró su merecida ampliación de contrato, se rompe. El Valencia CF, a través de sus redes sociales, ya mandaba un mensaje tétrico: "Mucho ánimo, Otorbi. Estamos contigo".

La mala suerte se ceba con David Otorbi y el Valencia CF

El extremo, una de las apuestas de futuro del club, no pudo contener la emoción mientras recibía asistencia y era retirado del césped. La afición comprendió enseguida la posible gravedad y respondió con una sonora ovación, coreando su nombre desde la Curva Nord para arropar a un futbolista que afrontaba una oportunidad muy especial. La despedida fue tan sentida como apenada. Otorbi es una de las pocas alegrías de Mestalla este año y, al fin, había recibido la confianza de Aguirre para dar un paso adelante y estrenarse como titular, pero su partido terminó de la peor manera posible, apenas transcurrido el primer cuarto de hora.

Tras una primera exploración, todo apunta a una lesión muscular importante en los isquiotibiales, cerca de la inserción dl músculo, que podría mantener al extremo apartado de los terrenos de juego durante un tiempo considerable. El alcance definitivo dependerá de las pruebas médicas y, en caso de confirmarse la rotura, de su tamaño. Por el momento, no hay un diagnóstico definitivo, pero las primeras sensaciones no son buenas.

El Valencia CF lo ha atado hasta 2031 y no pudo celebrar su renovación

La lesión llegó, además, en una semana importante para el futuro del canterano. El Valencia CF anunció su renovación hasta 2031, una apuesta por un jugador al que considera una pieza de futuro. El acuerdo contempla una cláusula de rescisión diseñada para proteger al club ante el interés de equipos con mayor capacidad económica.

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Otorbi, sin embargo, no pudo celebrar sobre el césped una noticia que debía ser motivo de alegría. Su primera titularidad con Aguirre se convirtió en una amarga experiencia y dejó a Mestalla pendiente de su evolución.

El técnico mexicano había encontrado en el joven extremo una alternativa para dar energía y profundidad al equipo. Ahora, la prioridad pasa por conocer el alcance de la lesión y esperar a las pruebas médicas que determinen cuánto tiempo estará apartado de los terrenos de juego.