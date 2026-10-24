Alineaciones confirmadas Valencia CF - Villarreal CF para la Jornada 10 de LALIGA EASports

David Torres Valencia, 24 OCT 2026 - 17:13h.

Novedades en ambos equipos

Javier Aguirre vs Íñigo Pérez: Un derbi de novatos con trampa

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El Valencia CF de Javier Aguirre se vuelve a examinar por segundo partido consecutivo en Mestalla en busca de su primera victoria como local ante el Villarreal de Iñigo Pérez, que llega a la décima jornada de Liga con el objetivo de mejorar su eficacia ofensiva y transformar en goles las ocasiones que genera tras dos choques sin marcar en el torneo. El técnico mexicano afronta su tercer partido al frente de los valencianistas después de dos empates, ante el Racing de Santander en El Sardinero (2-2) y el Athletic en Mestalla (0-0), con los que no ha logrado sacar al equipo de la penúltima posición, mientras en la grada no se habla de otra cosa que no sea la venta del 42% accionarial del Valencia CF.

El once titular del Valencia CF

El Valencia mantiene las bajas de José Copete, que está cerca de volver tras ocho meses, de Dimitri Foulquier, Sadiq Umar, Sergi Canós y de Diego López. Para buscar la victoria que se le resiste, Aguirre introduce cambios como poner en punta a Danjuma en vez de en banda o dar entrada al canterano David Otorbi. De ganar, igualaría en puntos a su rival y, dependiendo de los demás resultados, podría salir del descenso.

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Finalmente Javier Aguirre sale con: Dimitrievski; Maffeo, Tárrega, De Haas, Gayà; Guido, Pepelu, Guerra, Rioja, Otorbi y Danjuma.

El once titular del Villarreal en Mestalla

Al proyecto de Iñigo Pérez le está costando arrancar y el Villarreal llega Mestalla con la necesidad de sumar puntos para acercarse a la parte alta de la clasificación, de la que se han alejado tras la derrota ante el Real Madrid y el empate en casa ante el Elche.

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El equipo mantiene la baja de Nicolas Pepe, a la que esta semana se suman los también lesionados Carlos Romero y Nathan Saliba. El esfuerzo realizado esta semana en el campo del Liverpool en la Liga de Campeones da pie a que entren jugadores de refresco.

Finalmente el Villarreal sale con: Peter Gulácsi; Alex Freeman, Foyth, Mouriño, Renato Veiga; Akhomach, Gueye, Maciá, Buchanan; Gerard y Ayoze Pérez