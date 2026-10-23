Javier Aguirre ya tiene convocatoria en el Valencia CF para el derbi ante el Villarreal

David Torres 23 OCT 2026 - 20:05h.

Aguirre repite convocatoria

Copete, Foulquier y Sadiq dan un paso adelante ¿definitivo?: Javier Aguirre lo aclara

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El Valencia CF afronta este sábado en Mestalla una nueva oportunidad para reencontrarse con la victoria ante el Villarreal. Javier Aguirre busca su primer triunfo como valencianista en un momento delicado para el equipo, que sigue en puestos de descenso y necesita dar una alegría a una afición que acumula varias temporadas de sufrimiento. El técnico mexicano entiende la aflicción del valencianismo y sabe que ganar es la mejor manera de cambiar el ánimo de Mestalla.

La convocatoria llega marcada por las novedades en la enfermería. José Copete y Dimitri Foulquier apuran su recuperación, mientras que Umar Sadiq también está cerca de volver, aunque Aguirre ya ha confirmado que ninguno de los tres estará disponible ante el Villarreal. El entrenador, además, ha salido al paso de las críticas por el protagonismo de los jóvenes y ha defendido su trayectoria con la cantera: ha hecho debutar a cerca de 30 o 35 futbolistas en seis equipos. De hecho, cuenta con ellos para completar la lista, todo y que, según vaya prescindiendo de ellos, irán volviendo a jugar con el filial para no perder ritmo de competición. De estos, algunos como David Otorbi, recién renovado, son fijos y es una de las opciones con las que contará para el derbi de la Comunitat.

La convocatoria del Valencia CF para su debut en Mestalla

Estos son los jugadores que ha citado Javier Aguirre para el partido contra el Villarreal en Mestalla correspondiente a la Jornada 10.

Porteros: Stole Dimitrievski, Cristian Rivero, Kayne Van Oevelen

Defensas: César Tárrega, Mouctar Diakhaby, José Luis Gayà, Jesús Vázquez, De Haas, Arnau Martínez y Pablo Maffeo

Centrocampistas: Guido Rodríguez, Pepelu, Filip Ugrinic, Javi Guerra, Dieng, Ryonosuke Sato, Harvey Elliott, Otorbi y Luis Rioja

Delanteros: Hugo Duro, Arnaut Danjuma, Dani Raba

Se quedan fuera: Copete, Sadiq Umar, Foulquier y los lesionados de larga duración Diego López y Sergi Canós.

Del filial: Aarón Mayol y Aimar Blázquez

Descarte técnico: Íker Córdoba