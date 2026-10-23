David Torres Valencia, 23 OCT 2026 - 13:40h.

"Son tres años luchando por evitar el descenso"

Copete, Foulquier y Sadiq dan un paso adelante ¿definitivo?: Javier Aguirre lo aclara

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Javier Aguirre ha comparecido en rueda de prensa para analizar la previa del derbi entre el Valencia CF y el Villarreal, que se disputa este sábado en Mestalla. El técnico mexicano afronta una nueva prueba al frente de un equipo que necesita reaccionar y al que busca devolver la confianza. El "Vasco" repasa las claves del encuentro, la situación de la plantilla y las opciones para confeccionar el once, con la incógnita de Umar Sadiq, que empieza a ver más cerca su regreso. También habrá que estar pendientes de las posibles novedades en la alineación, con las posibles alineaciones del Valencia CF y el Villarreal, y del estado de varios futbolistas, después de que Aguirre haya valorado la situación de Foulquier, Copete y Solís. Una comparecencia en la que el entrenador también puede ofrecer pistas sobre qué quiere cambiar en el Valencia para que Mestalla vuelva a ser un factor decisivo.

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Además, el técnico ha comentado las siguientes cuestiones:

¿Cómo afrontas el partido ante el Villarreal? El rival llega cansado por el encuentro de Champions y Mestalla tiene ganas de volver a celebrar una victoria. ¿Dónde puede estar la clave para conseguir los tres puntos?

Tenemos que ir a por el partido y aprovechar esa circunstancia. Quizá ellos tengan que rotar o tengan dos hombres tocados y podamos aprovechar el aspecto físico del rival. Estamos en casa, con el ánimo de la gente. Tenemos que salir a por todas, intentar presionar alto, robar el balón en su salida y mejorar en los duelos individuales, donde hemos fallado un poco. También debemos mejorar defensivamente.

Ofensivamente, contra el Athletic y el Racing de Santander tuvimos más expectativas de gol y ocasiones que el rival. El problema es que no hemos podido concretarlas y esos son los puntos que se nos escapan.

¿Quién es el favorito para el partido? ¿El Valencia por el factor Mestalla o el Villarreal por la calidad de su plantilla?

Cada partido entraña una dificultad. El favoritismo te lo da la confianza que tengas en lo tuyo. Lo de fuera no lo controlo. Que la gente dé favoritos o no favoritos es un tema en el que no puedo entrar. Mi equipo tiene que jugar mejor de lo que ha hecho en estos dos partidos. Tiene que concretar las ocasiones que genera, porque, de momento, hemos tenido más que los dos rivales, pero eso no se ha reflejado en el marcador. No hemos podido concretar esos mano a mano y esas ocasiones ante la portería. Eso nos ha costado puntos. Tenemos que ir a por el partido, ser agresivos e intensos.

¿Te preocupa esa falta de gol de los delanteros?

Yo hablo de los dos partidos que llevo. Tengo dos partidos y dos goles. Es lo que hay. Hay una estadística anterior en la que no entro porque no debo analizar algo en lo que no fui partícipe, para bien o para mal. En estos dos partidos pudimos haber marcado tres o cuatro goles, según las estadísticas que nos manda la Liga. Se nos escaparon puntos, pero hemos tenido más ocasiones y generado más expectativas de gol que el Athletic Club y el Racing de Santander. Espero que mañana pase lo mismo.

¿Te preocupa que los goles no los marquen los delanteros centro?

Cómo me preocupa que los porteros reciban los goles. Esto es un equipo. No me importa quién marque. Me importa que marque el club, que marque el Valencia CF y que ganemos. Si tiene que marcar el portero, lo hará. Lo demás me importa cero.

¿Qué mejoras futbolísticas has visto desde tu llegada? En tu presentación dijiste que habías visto a jugadores tristes y cabizbajos y que querías darles calorcito. ¿Los ves ahora mejor anímicamente?

Sí, sí, mucho mejor. Anímicamente están a tope, tienen mucha confianza y muchas ganas de revertir esta situación, ganar un partido y sumar de tres en tres. Tenemos que seguir mejorando en todos los aspectos. Llevamos dos partidos y no hemos tenido continuidad en el rendimiento. Hubo buenos momentos en Santander y también contra el Athletic, pero no hemos tenido 30 o 40 minutos buenos de forma continuada. Nos falta regularidad. A veces perdemos el balón muy fácilmente o lo recuperamos y lo regalamos. Son cosas que debemos corregir.

Aprovechando que esta semana ha venido gente del Liverpool, ¿qué encaje le ves a Harvey Elliott? ¿Puede jugar en banda? En la mediapunta parece que hay una sobrepoblación de jugadores.

Tengo un amigo en Liverpool, mi hijo vive allí desde hace dos años y me comentó algunas cosas de él. Me ha sorprendido gratamente. Harvey es un buen jugador. Es difícil determinar que un futbolista juegue en un solo puesto. Jugadores como Pepelu o Javi Guerra son muy útiles en cualquier posición en la que los pongas. Harvey me ha gustado. No solo puede jugar de mediapunta, también puede hacerlo de interior y por fuera. Es un chico que sabe jugar al fútbol, muy buen chaval, con muchas ganas y que está aprendiendo a hablar castellano a marchas forzadas. Estamos muy bien con él. Es un muy buen elemento.

¿Cuánto te preocupa que el equipo siga en puestos de descenso a finales de octubre? ¿Cómo entiendes el nerviosismo de una afición que lleva seis o siete años sufriendo y que no ha podido ver a su equipo en Europa?

No es fácil. Son tres años muy sufribles. Entiendo a la gente, que lleva tres años peleando por evitar el descenso y viviendo dificultades. Este año ha empezado así. Estamos intentando mejorar cosas en estos dos partidos y esperamos que esa mejoría se traduzca en una victoria. Creo que es lo que hace falta.

Entiendo perfectamente a la gente porque lleva tiempo afligida.

¿Cuánto tiempo necesita el equipo para asimilar tu propuesta y cómo plasmarla sobre el terreno de juego?

Con victorias. Esa es la mejor manera de plasmarlo. Si hubiéramos ganado los dos partidos, aunque hubieran sido por 2-3 o por 1-0, seguramente no estaríamos hablando del sistema de juego. Los goles cambian los sistemas y las preguntas. Cuando ganemos se verá realmente lo que quiere el equipo, que no es otra cosa que tener equilibrio entre lo que haces y lo que te hace el rival. De momento estamos en esa lucha. Tenemos un hándicap en contra por los goles y los puntos, e intentamos meternos en la pelea y nivelar las cosas. Insisto en que estoy tranquilo con las expectativas de gol que genera este equipo. Hemos generado más que nuestros dos últimos rivales, pero no lo hemos traducido en goles ni en puntos. Cada semana hay que dar un pasito hacia adelante, especialmente cuando juegas en casa.

¿Cómo valoras al Villarreal?

Lo veo muy bien. Es un gran técnico, Íñigo Pérez ficha muy bien, tiene una buena cantera y, como dices, en 20 años se ha consolidado. Lo vi contra el Liverpool. Tiene prácticamente dos jugadores por puesto, de un nivel alto y muy parecido. Va a ser un rival difícil, seguramente. Pero nosotros estamos en casa, en Mestalla, y apelamos a la gente, al ánimo y a que el jugador salga confiado, convencido y con la personalidad necesaria para ganar el partido. Es un equipo que nos va a exigir, sin lugar a dudas. Pero confío mucho en los míos. Saldremos a por todas y esperamos sumar de tres en tres.

¿Las pérdidas de balón que tanto lamentas se deben a la falta de automatismos o a la falta de confianza de los jugadores?

A las dos cosas. Hay que mecanizar los movimientos, generar automatismos, como queramos llamarlo. Eso se entrena. Hay que practicar las salidas de balón, los movimientos y las distintas opciones. Pero luego, en el campo, los jugadores deciden. El error de ponerlos o no es mío, evidentemente. Pero si un jugador tiene a un compañero libre y no se la da, pierde el balón y se la entrega a otro que no está bien colocado, entonces sí me enfado con él porque tenía una opción clara. Yo siempre les digo lo mismo: nosotros les damos herramientas y luego ellos tienen que llevar a cabo el fútbol que tienen dentro.

Les das un esquema y una forma de jugar, pero después ellos deciden. Si estás en el área y golpeas mal el balón, ¿qué vamos a hacer? Si el portero sale y se le cae la pelota, el error es inherente al juego.

¿Qué aspectos del equipo consideras que han mejorado desde tu llegada y cuáles quedan por mejorar?

Al equipo le falta ganar y tener continuidad en el juego. No puede jugar 15 minutos bien y pasar otros 30 regulando o jugando mal. Eso es lo que nos falta. Anímicamente creo que el equipo está muy bien, como le decía a tu compañero. Estamos en un buen momento, pero necesitamos continuidad y una victoria. Creo que ganar nos dará mucho alivio a todos y nos liberará de alguna manera de lo que venimos arrastrando desde la primera jornada. Llevamos dos partidos intentando ganar. Los números me dicen que lo hemos intentado, pero el marcador no lo refleja. No es una excusa. Hay que mejorar y ganar partidos.

¿Es este el reto más duro que has afrontado como entrenador en la Liga?

Cada momento es un reto. Es evidente que no tengo la misma energía que hace 24 o 25 años, pero sí la misma convicción y el mismo deseo de mejorar al equipo al que llego. Eso está en mi ADN. Quiero darle algo al Valencia. El Valencia me abrió la puerta y la gente me ha tratado de maravilla. No tengo ningún pretexto para no salir a los partidos. Estoy muy contento en esta ciudad y en este club histórico. Quiero hacerlo bien, quedarme a gusto conmigo mismo y darle una alegría a la afición.

Recuerdo el año en que llegué a España. El Valencia era campeón o fue campeón ese año. Me quedé con esa imagen de Mestalla. ¡Caray, qué fuerte era la gente! Cómo pesaba y cómo influía en el ánimo del equipo rival. Te hacía sentir que te iba a costar muchísimo sacar algo de aquí. Y así sigue siendo. El otro día nos apoyaron durante los 90 minutos contra el Athletic Club y así tiene que ser. Nosotros debemos darles algo a cambio. Jugar bien, correr, meter, luchar... Todo eso lo van a aplaudir, pero ganar lo van a aplaudir todavía más. Estamos todos ávidos de una alegría. Es un club histórico y estamos intentando devolverlo al sitio que se merece.