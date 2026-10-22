David Torres 22 OCT 2026 - 12:12h.

Hoy realizó buena parte del entrenamiento con sus compañeros

Umar Sadiq se postula como el nuevo Muriqi de Aguirre: "Veremos al mejor Sadiq"

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ValenciaUmar Sadiq empieza a ver la luz al final del túnel. El delantero del Valencia CF ha completado una parte del entrenamiento con el grupo y da un nuevo paso hacia su regreso después de varias semanas apartado por una lesión muscular tras marcar en Riazor. Sin embargo, el club no quiere correr riesgos con el nigeriano y mantiene noviembre como horizonte para su vuelta a los terrenos de juego.

El atacante cayó lesionado el pasado 30 de agosto, tras el partido contra el Deportivo de La Coruña, y encara la recta final de una recuperación que el Valencia CF quiere completar sin contratiempos. Aunque su presencia progresiva en las sesiones de trabajo es una buena noticia para Javier Aguirre, todavía no significa que esté preparado para competir.

El calendario abre la puerta a un posible regreso ante el Elche, aunque la opción más lógica a día de hoy es que Sadiq pueda reaparecer frente al Real Madrid, el próximo 7 de noviembre. El cuerpo técnico prefiere esperar antes que precipitar su vuelta y exponerse a una recaída que prolongue todavía más su ausencia.

Aguirre espera a Sadiq para acabar con la sequía goleadora

El regreso del delantero se ha convertido en una noticia especialmente importante para un Valencia CF que necesita soluciones en ataque. Javier Aguirre necesita recuperar efectivos y encontrar gol, una de las grandes carencias del equipo en las últimas semanas. Mientras espera refuerzos, el técnico trabaja con las alternativas disponibles para ocupar la posición de delantero centro, con Hugo Duro, Danjuma y Aimar Blázquez entre las opciones.

El entrenador mexicano busca alternativas para paliar las carencias ofensivas del equipo, a la espera de que el mercado pueda ofrecer alguna solución. En ese escenario, recuperar a Sadiq supondría añadir una pieza diferente a la delantera y ampliar las posibilidades del técnico.

El propio futbolista quiere volver cuanto antes. El nigeriano tiene ganas de regresar y ayudar al equipo después de una lesión que le ha impedido tener continuidad en este inicio de temporada. Aguirre, que espera recuperar su mejor versión, también necesita que el atacante esté disponible para aliviar la falta de gol.

La prudencia, no obstante, marca los plazos. El Valencia CF no quiere acelerar su regreso y la previsión sigue apuntando a noviembre, con el Real Madrid como fecha más probable para su vuelta.