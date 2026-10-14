David Torres Valencia, 14 OCT 2026 - 18:31h.

El delantero podría volver a final de mes

Qué tiene, parte médico y tiempo de baja de Sadiq que ya sabe que está roto: "Señor dame la suerte de los pobres"

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Umar Sadiq ha participado junto a David Otorbi en una firma de autógrafos con aficionados del Valencia CF, donde ha repasado su recuperación y sus primeros contactos con Javier Aguirre. El delantero nigeriano está cerca de regresar a los terrenos de juego y no esconde su ambición: convertirse en una referencia ofensiva para el técnico mexicano, como lo fue Vedat Muriqi en su etapa en el Mallorca. "Por supuesto, ¿por qué no?", ha respondido cuando le han preguntado si se ve marcando los goles del kosovar. Además, ha lanzado un mensaje de confianza: "Veremos al mejor Sadiq" cuando vuelva a jugar. Sadiq se lesionó a principios de septiembre y se le calculaban unos dos meses de baja, por lo que, en efecto, su regreso está cerca pero aún le quedan dos semanas. Por ganas, eso sí no será.

Umar Sadiq: "Cuando vuelva, veremos al mejor Sadiq"

Esto es lo que Sadiq ha contado a los medios de su situación física y emocional

¿Cómo va tu recuperación? ¿Estás en la recta final?

Sí, creo que ya estoy casi de vuelta. Solo quedan unos pasos para reincorporarme al equipo.

¿Cuándo esperas volver?

Mañana tengo que hacerme unas pruebas y, si todo sale según lo previsto, creo que será muy pronto.

¿Cómo te llevas con el nuevo entrenador, Javier Aguirre?

Estamos bien. Intentamos aportar mucha positividad, como se vio en el último partido. Vamos paso a paso y todos apoyamos al nuevo entrenador.

¿Cuál es tu principal objetivo esta temporada con el Valencia?

El objetivo es llevar al Valencia al lugar que se merece. No solo es mi objetivo, sino el de todos los jugadores.

Aguirre tuvo en el Mallorca a Muriqi como delantero de referencia. ¿Te ves reflejado en lo que aportaba el kosovar a aquel equipo?

Creo que él es quien más se parece a mí, y no yo a él.

¿Te ves marcando los goles que Muriqi marcaba en el Mallorca cuando regreses?

Por supuesto, ¿por qué no?

¿Has podido hablar con Aguirre? ¿Qué te ha pedido?

Sí, he hablado con él. Me ha dicho que me recupere bien y que me está esperando, porque sabe lo que puedo aportar al equipo.

Cuando vuelvas a jugar, ¿veremos al mejor Sadiq?

Por supuesto, sin duda.