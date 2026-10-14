David Torres Valencia, 14 OCT 2026 - 17:53h.

Edson Álvarez es central y podría salir cedido; Lira es pivote y su precio es prohibitivo

Javier Aguirre habla de Erik Lira y se emplaza con Braulio para hablar de fichajes: "Me sentaré con él"

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El Valencia CF sigue explorando opciones para reforzar su plantilla y el mercado mexicano vuelve a aparecer en escena. Tarek Sebiat, responsable en Europa de la agencia de representación STAYPRO, se ha reunido este miércoles con Braulio Vázquez en la Ciudad Deportiva de Paterna. El encuentro adquiere especial interés por uno de los futbolistas representados por la compañía: Erik Lira, centrocampista internacional mexicano al que Javier Aguirre conoce bien y al que definió públicamente como "un buen amigo".

El encuentro adquiere interés por la relación entre Lira y Javier Aguirre. El entrenador valencianista conoce bien al centrocampista de Cruz Azul y llegó a referirse a él en su presentación, pero tal y como ha podido saber ElDesmarque, la visita de hoy no pasa de una cita de cortesía, de contacto no sólo por Lira, "sino por muchos jugadores", tal y como explicabaa el agente a su salida de las instalaciones de Paterna.

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El caso Lira

Aguirre fue preguntado por uno de los muchos periodistas mexicanos que acudieron a la rueda de prensa por la posibilidad de fichar a Lira, sobre lo que el veterano técnico respondió: “Yo soy empleado del club y no manejo dinero ni presupuestos. Me sentaré con Braulio cuando los dos llevemos un tiempo prudente conociendo la situación y veremos qué necesitamos”.

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A sus 26 años, Lira, que actualmente milita en Cruz Azul y es internacional con México, ya había sido relacionado con el Valencia en anteriores mercados de fichajes, pero con la llegada de Javier Aguirre al equipo valencianista, su nombre volvió a salir en la presentación oficial del técnico mexicano.

El mercado mexicano: Edson Álvarez, un central cedido

La agencia mexicana trabaja con futbolistas de primer nivel y la reunión con Braulio abre la puerta a explorar posibles opciones para reforzar la plantilla valencianista. Sobre la mesa estaba, además de Lira, el nombre de Edson Álvarez, que milita en el West Ham, tal y como ha adelantado el diario As. Y es que, la agencia La agencia lleva además a futbolistas como Kevin Álvarez, entre otros. Edson es central, como los que busca Braulio para reforzar al equipo en el mes de enero y, a tenor de la reunión con STAYPRO, es evidente que se está moviendo para agilizar el mercado blanquinegro.