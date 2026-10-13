Braulio Vázquez ve en directo a dos centrales en el Ciutat de València: ninguno ha renovado

David Torres 13 OCT 2026 - 13:53h.

En Valencia gustan Castrín, cerca de renovar con el Sevilla FC, y Dela, cuya continuidad en el Levante UD está más en entredicho

Luis García Plaza aprieta por Castrín: "Ojalá renueve; puede ser clave"

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ValenciaBraulio Vázquez estuvo este lunes viendo en directo el Levante-Sevilla, un encuentro no exento de polémica y que terminó con empate a tres goles. No fue, sin duda, el día de las defensas, pero es precisamente eso lo que busca el director deportivo del Valencia CF para el mercado de fichajes de enero, pero también para verano, cuando jugadores como Diakhaby acaban contrato y no parece que vayan a renovar. El gallego, que estuvo acompañado por Toni Amor en el Ciutat y coincidió con Domingo Catoira, que ya fue su segundo en Valencia y en el Real Valladolid y que es un firme candidato para, en un futuro, reforzar la secretaría técnica del Valencia CF esta campaña.

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Dos centrales en agenda que no han renovado pero con situaciones distintas

En la agenda de Braulio Vázquez y del Valencia CF se prioriza la búsqueda de centrales y en el mencionado Levante-Sevilla hay dos hombres que han sido relacionados en el pasado con el conjunto che y que tienen su futuro por resolver pero con matices.

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Por un lado, está Andrés Castrín, negociando con el Sevilla su continuidad, y con el que con su entrenador actual, Luis García Plaza ha crecido muchísimo. El ex del Lugo, que fichó para el Sevilla Atlético, cuenta con el apoyo del técnico que aprieta para que renueve. Y parece que la cosa va encaminada, pero a unos meses para la finalización de su contrato, Castrín aún no ha renovado.

Por otro lado está Dela, (Adrián De la Fuente) central del Levante UD que tampoco ha renovado y que este lunes habló en sala de prensa sobre su futuro. "A día de hoy el tema sigue igual y al final de esta semana también lo he dicho en un par de entrevistas, creo que si me salgo de la línea en la que tengo que estar, creo que me voy a equivocar yo, nos vamos a equivocar todos. El año es largo, obviamente hay que valorar todo, hay que hablarlo, pero ahora mismo centrado en el equipo, porque si me salgo, si empiezo a pensar cosas que no tengo que pensar, creo que me voy a equivocar y seguramente me perjudique tanto a mí como al equipo".

En ese sentido, según ha avanzado el Partit de la Una, de À Punt, sobre la mesa tiene una nueva oferta de renovación, pero las distancias son aún enormes y parece complicado que pueda seguir. En ese sentido, la misma fuente revela que el Valencia CF no ha llamado a Dela todavía, a diferencia de a Castrín, al que sí "tocó" el Valencia en verano tal y como contó ElDesmarque, fue antes de que llegara Braulio.