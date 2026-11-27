Fran Fuentes 27 NOV 2026 - 17:16h.

Estas son las bajas que tendrá Hansi Flick de cara al partido ante el Deportivo

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El FC Barcelona ha entrenado este viernes en la ciudad deportiva en Sant Joan Despí con el partido frente al Deportivo de A Coruña en mente. Un encuentro que Hansi Flick tendrá que afrontar con varias bajas importantes, siendo la última de ellas la de Alejandro Balde por lesión. En este sentido, la sesión de esta mañana ha tenido dos buenas noticias relacionadas con Rodri Hernández y Lamine Yamal.

Y es que ambos han realizado el entrenamiento de este viernes de manera total o parcial con el resto de sus compañeros. En el caso de Rodri, el mediocentro ha participado con normalidad en la sesión de hoy y todo apunta a que podrá sumar minutos para ir recuperando sensaciones y pensando ya también en la jornada intersemanal, en la que el FC Barcelona se medirá al Atlético de Madrid el próximo miércoles.

Por su parte, Lamine Yamal también estará disponible de cara al duelo frente al Dépor el próximo domingo. En este sentido, sus molestias físicas que le privaron de viajar a Bakú para jugar contra el Sabah se han quedado en algo leve, y su participación tampoco corre peligro de cara al encuentro frente al conjunto herculino.

Las bajas esperadas en el FC Barcelona frente al Deportivo

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Por otra parte, Hansi Flick no ha podido jugar con varios de sus futbolistas. Y es que Marc Bernal no ha podido participar en la sesión de este viernes. De la misma manera, tampoco lo han hecho Andreas Christensen, Xavi Espart ni Alejandro Balde. Dos bajas que dejan la línea defensiva en una delicada situación, y que está obligando al entrenador alemán a tirar de Frenkie de Jong en posiciones como defensa central o incluso lateral derecho. Tampoco lo han hecho Roony Bardghji ni Hamza Abdelkarim, por sendas lesiones también. De este modo, Hansi Flick tiene una difícil papeleta para confeccionar su equipo en las próximas semanas, que se antojan claves en la lucha por LALIGA.