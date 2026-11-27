Ángel Cotán 27 NOV 2026 - 07:34h.

El delantero quiere regresar a Europa sí o sí

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El FC Barcelona avanza en sus retos deportivos con un nuevo triunfo en la UEFA Champions League que le instala en el Top 8. En eso, además del resto de competiciones, está puesto el foco en Can Barça aunque a medida que se acerca el mercado de invierno, varias operaciones comienzan a moverse. Es el caso de Joao Félix, futbolista que ya sabe lo que significa defender la camiseta azulgrana.

El delantero portugués continúa en el Al-Nassr pero su contrato expira al término de la presente temporada. Su condición de agente libre llama la atención de varios clubes e incluso se plantean adelantar su incorporación previo pago en el mes de enero. Sin embargo, Joao Félix mueve sus cartas para jugar en el Barcelona.

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Joao Félix juega sus cartas para fichar por el FC Barcelona

Según avanza el periodista Matteo Moretto en DAZN, el futbolista desea salir de Arabia Saudí y regresar a Europa. La prioridad del atacante es jugar en España, más concretamente en el Camp Nou, pero debe superar tres obstáculos importantes para conseguirlo.

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Así lo explica la citada fuente: "Entiendo que el club no quiere que se marche, pero el deseo del chico sería volver a Europa, sobre todo a España. Le gustaría el Barcelona pero de momento no hay mucho sitio y también tiene un salario alto. Además, equipos de la Premier League están hablando con Jorge Mendes".

La falta de espacio en la plantilla de Hansi Flick, el salario que percibe y los contactos de su representante con otros clubes son los tres escollos que Joao Félix tiene que superar en estos momentos para volver a vestir de azulgrana.

Una posible salida invernal podría hacerle hueco

Las pruebas médicas a las que se ha sometido este jueves el lateral del Barcelona Alejandro Balde han confirmado que el defensa sufre un esguince leve en el tobillo derecho, por lo que su presencia para el partido de LaLiga del próximo domingo contra el Deportivo en Riazor no está descartada, según anunció el club azulgrana.

El futbolista catalán tuvo que ser sustituido por lesión en el minuto 64 del encuentro de la Liga de Campeones que enfrentó este miércoles al Barcelona y al Sabah azerí y que los de Hansi Flick resolvieron con una clara victoria (1-4).

Balde, que ha sido noticia en las últimas semanas por su posible salida en el mercado invernal al ser el jugador de campo con menos minutos de la plantilla, rindió a buen nivel ante un oponente poco exigente y dio una asistencia de gol. La expedición azulgrana regresó de madrugada de su compromiso en Azerbaiyán y, tras descansar este jueves, volverá este viernes a los entrenamientos para preparar el próximo duelo liguero en el campo del Deportivo.