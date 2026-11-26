Al técnico del Barça no le sentó nada bien el gol del Sabah

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Hansi Flick no termina de marcharse completamente satisfecho de los partidos del FC Barcelona. El cuadro blaugrana se impuso este miércoles 1-4 al Sabah FK en la quinta jornada de la Champions League en un duelo plácido, pero el técnico sigue viendo problemas defensivos y sigue sin estar contento con algunas situaciones que suceden dentro del campo.

Así lo demostró una vez más en la banda del Estadio Olímpico de Bakú. Y es que el propio Flick lleva varias semanas reflejando su descontento en casi todos los encuentros, incluso pese a las goleadas. En este caso, todo sucedió cuando el Sabah anotó su único tanto, lo que provocó que el alemán acabara a patadas en el banquillo.

Tal y como captaron las cámaras de Movistar, a Flick no le sentó nada bien el gol del Sabah. Nada más anotar el 1-4 a los 63 minutos de encuentro, el técnico hizo amago de pegar un pelotazo hacia el terreno de juego a un balón que estaba en la banda para posteriormente pegarle de tacón, hacia atrás. Pegó un par de gritos a sus jugadores y se marchó visiblemente enfadado al banquillo, donde se quitó el chaquetón y lo arrojó de malas formas contra su asiento vacío.

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Las palabras de Hansi Flick que confirman su enfado

Tras el encuentro, cuando atendió a Movistar corroboró su enfado: "Estoy contento con los tres puntos, pero no estoy contento con el gol que hemos concedido. Es un error, un error fácil, y a este nivel no podemos conceder", expresó el alemán.

La fragilidad defensiva parece ser un de los grandes quebraderos de cabeza de Hansi Flick. El Barça ha encajado ya siete goles en cinco jornadas de Champions y sólo ha sido capaz de dejar su portería a cero en un encuentro, ante el Aston Villa. Antes de ese duelo, encadenó 18 partidos europeos consecutivos recibiendo goles. Y es que esa endeblez atrás se antoja, sin duda, como el gran hándicap del equipo azulgrana en este arranque de curso.