Ángel Cotán 25 NOV 2026 - 20:35h.

Primera aparición de Àlex Campos con el primer equipo

Alineaciones confirmadas de Sabah y Barcelona hoy, jornada 5 de Champions League

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El FC Barcelona cumplió sin forzar la maquinaria en Azerbaiyán. Los pupilos de Hansi Flick tardaron en tomarle el pulso al partido, pero una vez abrió la lata, los goles fueron cayendo. Hasta cuatro tantos anotaron los azulgranas con un Karim Adeyemi enérgico, Gordon en modo killer y un Alejandro Balde que levanta la mano... aunque terminó lesionado. Además, el técnico germano dio la alternativa al canterano Àlex Campos.

En ElDesmarque analizamos individualmente la actuación de los jugadores del FC Barcelona ante el Sabah y ponemos nota a su partido.

Joan García (5,5): Algún susto en un partido cómodo para el portero. Poco pudo hacer en el gol del honor del Sabah.

Jules Koundé (6,5): Puso en bandeja el segundo a Adeyemi al borde del descanso, pero el extremo no acertó en una buena acción del lateral. Completo partido el suyo.

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Frenkie De Jong (5,5): Partido correcto en el eje de la zaga. Flick gestionó sus minutos.

Gerard Martín (6): Muy superior ante las carreras de los atacantes rivales.

Álex Balde (8): El lateral ha levantado la mano y demuestra a Hansi Flick que puede tener más minutos en este equipo. Le puso un caramelo a Adeyemi para el tercero. El único pero, su lesión.

Gavi (5,5): Optó por no arriesgar con balón. Cumplió, aunque sin brillo.

Pedri (6): A medio gas, pero le bastó para imponerse en el centro del campo. Solo jugó una parte.

Fermín López (6): Tardó en aparecer, pero los mejores minutos del Barça en la primera mitad coincidieron con su mejor versión. Rozó el gol en varias acciones. Una pérdida suya acabó en el gol local y le bajó la nota final.

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K. Adeyemi (7,5): Desatascó un inicio de partido extraño con una jugada individual que remachó a la red Gordon. Sus carreras al espacio siempre generaron peligro. Marcó el 0-3 a placer y el larguero le negó el doblete.

Anthony Gordon (7,5): Dos goles calcados esta noche. Con la caña preparada, el extremo cazó dos rechaces en el área pequeña.

Gabriel Jesús (7): De uno de sus tiros nació el segundo tanto blaugrana. No fueron muy amenazantes, pero desde el suelo y demostrando pelea, anotó su tanto.

Los cambios de Hansi Flick en el FC Barcelona

Dani Olmo (5,5): Correcto.

Joao Cancelo (5,5): Probó fortuna con un disparo lejano que obligó al meta rival a intervenir.

Àlex Campos (5,5): Debut profesional del joven zaguero de Lleida.

Raphinha (5): Minutos para dejar varios destellos.

Brian Fariñas (Sin calificar)