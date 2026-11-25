Flick revoluciona el once y da descanso a jugadores como Cubarsí o Raphinha

Ya hay sanción para Fermín tras su expulsión en el banquillo

Compartir







Alineaciones confirmadas en el Estadio Olímpico de Bakú. El FC Barcelona ha tenido que viajar hasta Azerbaiyán para disputar esta quinta jornada de la Champions League, en la que se mide al Sabah FK. Un duelo en el que buscará su cuarta victoria de la Fase Liga con el objetivo de afianzarse entre los ocho primeros y que estará marcado por la ausencia de Lamine Yamal.

Once del Sabah FK: bajas y novedades

El Sabah, dirigido por Valdas Dambrauskas, sale de inicio con Pokatilov; Zedadka, Solvet, Almeida, Puchacz; Rakhmonaliev, Lepinjica; Severina, Du Queiroz, Nwachukwu; y Aliyev.

En el banquillo del cuadro azerbaiyano arrancarán Ramazanov, Mirzammadov, Dasdamirov, Khaibulaev, Isaev, Parris, Rustamli, Mutallimov, Mickels, Simic, Rodrigo Fernandes y Mbina..

Once del Barcelona: bajas y novedades

Hansi Flick ha realizado una auténtica revolución en su once inicial. El técnico del Barça, que ya se dejó a Lamine Yamal en la Ciudad Condal para darle descanso, deja en el banquillo a jugadores importantes como Cancelo, Cubarsí, Eric García o Raphinha, entre otros.

Esto se traduce en un once muy alternativo, con futbolistas como Gavi o Balde, que hasta ahora apenas han tenido demasiados minutos, llamados a aprovechar la oportunidad. Además, Frenkie de Jong actuará de nuevo de central, mientras que Adeyemi y Anthony Gordon partirán desde las bandas con Gabriel Jesús como referencia ofensiva.

Así pues, el once de Barça está formado por Joan García; Koundé, Frenkie de Jong, Gerard Martín, Balde; Gavi, Fermín, Pedri; Adeyemi, Gordon y Gabriel Jesús.

En el banquillo azulgrana estarán de inicio Szczesny, Livakovic, Cancelo, Brian Fariñas, Cubarsí, Raphinha, Dain Olmo, Marc Bernal, Eric García, Bisiwu, Alex Campos y Óscar Gistau.