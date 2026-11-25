Vio la roja directa en el tramo final del partido ante el Villarreal

El Barcelona confirma la "fractura de peroné" y cuatro meses de baja

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Ya hay sanción para Fermín López. El centrocampista del FC Barcelona fue expulsado el pasado domingo en el partido ante el Villarreal CF cuando ya estaba en el banquillo por, según recogió el colegiado Alejandro José Hernández Hernández en el acta arbitral, repetirle varias veces la expresión "no me jodas" al cuarto árbitro a una distancia cercana.

Este miércoles, el Comité de Disciplina ha anunciado dos partidos de sanción para Fermín, que se perderá el duelo del próximo domingo ante el Dépor en Riazor y tampoco podrá jugar el miércoles posterior ante el Atlético de Madrid, en el Camp Nou, en un duelo que puede ser clave en la lucha por el liderato.

Según recoge el Comité, la suspensión de dos encuentros se acoge al artículo 127 debido a las "protestas al árbitro principal o cuarto árbitro", que provocaron la roja directa cuando ya había sido sustituido. Además, también le caerá una multa económica.

Qué pasó con Fermín López en el Barcelona - Villarreal

Fermín fue titular el pasado domingo en el duelo ante el Villarreal disputado en el Camp Nou, en el que además anotó el gol del empate a pase de Lamine Yamal a los 61 minutos de encuentro. Justo después del 3-2, obra de Pau Navarro en propia puerta, Hansi Flick decidió dar entrada a Dani Olmo en el 68' y sentar al onubense, que vio los últimos 25 minutos de encuentro desde el banquillo.

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Fue ahí donde se produjo la expulsión. Hernández Hernández recogió en el acta que Fermín fue expulsado en el 74' "por levantarse de su banquillo y dirigirse hacia el cuarto árbitro, llegando a situarse a escasa distancia y realizando protestas a viva voz, repitiendo en varias ocasiones la expresión "¡no me jodas!". Asimismo, hago constar que el jugador abandonó el terreno de juego y se dirigió a los vestuarios antes de que pudiera mostrársele la roja".