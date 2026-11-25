Redacción ElDesmarque 25 NOV 2026 - 15:08h.

No han superado la mayoría de edad y ya han despertado el interés de otros grandes clubes

El Barça se mete en la pelea por Gustavo Varela, el delantero que quiere media Europa

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El FC Barcelona continúa trabajando en la planificación de su futuro deportivo. La dirección deportiva encabezada por Deco sigue pendiente de los jóvenes talentos que empiezan a despuntar en el fútbol europeo. En esta ocasión, el conjunto azulgrana habría puesto el foco en la Bundesliga.

Según informa el portal británico TEAMtalk, Mathis Albert, extremo estadounidense del Borussia Dortmund, y Wael Mohya, mediapunta alemán del Borussia Mönchengladbach, habrían despertado el interés del club catalán. Ambos futbolistas, de apenas 17 años, también están en el punto de mira de otros grandes equipos europeos.

Las dos jóvenes promesas que sigue el Barça

El interés por Mathis Albert no es nuevo. El conjunto azulgrana ya habría intentado incorporar al estadounidense en el pasado, aunque el jugador decidió continuar en el Dortmund. Su contrato finaliza en junio de 2027, por lo que está por ver si el jugador decide permanece en Alemania o emprender una nueva etapa. El Barça tendría como uno de sus principales competidores al Manchester United, dirigido por Mauricio Pochettino, quien hizo debutar al joven con la selección absoluta de Estados Unidos.

Por su parte, Wael Mohya está firmando un gran inicio de temporada, en el que acumula tres goles y una asistencia en doce encuentros entre todas las competiciones. Su rendimiento le ha llevado incluso a recibir la llamada de Jürgen Klopp para incorporarse a la selección absoluta de Alemania, aunque todavía no ha debutado. El mediapunta, con contrato hasta 2028, ha manifestado su intención de continuar creciendo en su equipo actual.

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La dirección deportiva azulgrana tendrá que hacer frente a la competencia de otros grandes clubes europeos si finalmente decide apostar por alguna de estas dos promesas del fútbol alemán. Con la apertura del mercado invernal cada vez más cerca, el Barcelona también está pendiente del futuro de futbolistas como Alejandro Balde, que podría plantearse una salida ante la falta de minutos bajo las órdenes de Hansi Flick.