Sospechan que algunos clubes se saltaron las reglas de la FIFA con los menores de edad

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El fichaje de JJ Gabriel por el Real Madrid podría tener consecuencias legales. El inglés ya se ha despedido del Manchester United y, a falta de confirmación oficial, firmará por el club blanco durante la próximas horas. El caso es que el club británico está estudiando emprender acciones legales ante las sospechas de que fue sondeado de manera ilegal.

Según señala el diario The Times, el United está estudiando si algún club contactó con JJ Gabriel durante el pasado verano y se saltó las regulaciones de la FIFA respecto a los jugadores menores de edad. El delantero acaba de cumplir 16 años a principios de octubre y tenía sólo 15 años el pasado verano, cuando decidió forzar su salida.

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En Mánchester, de hecho, están bastante molestos con lo sucedido durante los últimos meses. Tras seis años en el United, tanto el jugador como su familia mostraron una actitud distante hacia el club para forzar su adiós, dejando de acudir a la Ciudad Deportiva unos días cuando apuntaba a ser convocado con el primer equipo, con el que finalmente no ha llegado a debutar.

El fichaje de JJ Gabriel por el Real Madrid, a precio de saldo

Con la regulación actual, una vez se complete su fichaje por el Real Madrid, el United sólo recibirá cerca de 300.000 libras en concepto de formación del jugador, una cifra que se aleja mucho de lo que podrían haber ingresado en un posible traspaso.

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El United está bastante molesto con todo lo sucedido, pues creen que hay clubes que han sondeado al jugador y a su familia para convencerles de un cambio de aires. Además, el club inglés sostiene que lleva desde el mes de septiembre sin poder comunicarse con la familia del futbolista, una de las grandes promesas del fútbol inglés que se marcha con la carta de libertad y, con apenas 16 años, sin debutar con el primer equipo.