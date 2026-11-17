Fran Duarte Madrid, 17 NOV 2026 - 12:10h.

El Real Madrid está a punto de hacer oficial su fichaje y ya se conocen las cifras con las que los blancos han ganado la puja al FC Barcelona

JJ Gabriel, la perla que pide salir del Manchester United y ya ha elegido entre Real Madrid y FC Barcelona

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El culebrón de JJ Gabriel por fin ha terminado después de que el jugador se decantará por el Real Madrid. La joven promesa de 16 años procedente del Manchester United tomó la decisión de no continuar formándose con los ‘Red Devils’ y media Europa estaba peleándose por su fichaje. Barcelona, PSG, Bayern Múnich, Manchester City y Chelsea han sido algunos de los gigantes europeos interesados en llevarse al centrocampista inglés, pero finalmente la puja se la ha llevado el Real Madrid y ya sabemos por cuánto.

Según informa Marcos Benito, periodista de El Chiringuito, JJ Gabriel firmará tres años con el Real Madrid. El club blanco pagará al United cerca de 360.000€ por sus derechos de formación. Además, tal y como informa el habitual del programa presentado por Josep Pedrerol, por reglamentación federativa no podrá jugar con el Castilla hasta enero y estará con el juvenil hasta entonces. Marcos Benito va más allá poniendo fecha a su desembarco en Valdebebas, asegurando que su fichaje es inminente y que se espera que a final de semana ya pueda entrenar en la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

Expectación entre el madridismo por el 'Kid Messi'

En ElDesmarque ya informamos de que el jugador se encuentra en Madrid entrenando por su cuenta con su entrenador personal a la espera de ultimar los detalles de su incorporación. Una vez ya se han definido las cifras de su fichaje, solo queda verle vestido de blanco de manera oficial aunque se desconoce si tendrá una presentación a la altura de un fichaje estrella. Entre los obstáculos que se han presentado con este fichaje lo más importante ha sido resolver la salida definitiva del centrocampista del Manchester United y cumplir con la normativa de la FIFA que prohíbe fichajes internacionales de menores de 18 años, aunque JJ Gabriel cuenta con pasaporte irlandés y le permite acogerse a una excepción legal.

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El joven futbolista, conocido como el ‘Kid Messi’, ha llamado la atención de un gigante europeo como el Real Madrid por su precocidad. JJ Gabriel debutó con tan solo 18 años en el sub-18 del United y desde esa joven edad ha participado en entrenamientos con el primer equipo de los ‘red devils’. En el Madrid su destino inicial será el Castilla y será decisión de Mourinho su debut con el primer equipo.