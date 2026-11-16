La oferta del Milan para fichar a Endrick, el posible tercer traspaso más caro en la historia del Real Madrid

Juan Pérez 16 NOV 2026 - 16:04h.

Mourinho no ve clara la salida del brasileño

Los minutos del brasileño ante el Valencia, una pista de su futuro

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Las migajas que deja Endrick en las últimas semanas en el Real Madrid dejan un rastro relacionado con un posible traspaso a pesar de que José Mourinho no esté por la labor de perder al brasileño. El creciente interés de varios equipos europeos como el AC Milan despiertan la duda en el club blanco por el montante económico que hay detrás de una posible operación salida, hasta el punto de que se puede convertir en la tercera venta más cara en la historia del conjunto blanco igualada con Casemiro.

La mejora sustancial del Real Madrid en el último mes tiene todavía cuentas pendientes en la plantilla con el nivel de Vinícius o la estabilidad del bloque definitivo una vez pase febrero, y en esa última etapa aparece Endrick. A los rumores de las últimas semanas se le añade ahora el creciente interés del Milan, que según Corriere Dello Sport ha hecho una oferta que supera históricamente otras muy poderosas que hicieron salir en el pasado a Ozil, Hakimi, Robinho, Morata o Varane entre otros.

Según el medio italiano, la propuesta transalpina es de unos 60 millones que puede ampliarse en 10 millones más según las variables, y es ese salto el que lo coloca en un precio de 70 millones, que es el que el Manchester United pagó por Casemiro. Solo Cristiano Ronaldo y los 117 millones que pagó la Juve y los 75 que el United pagó por Di María están por encima de esa cifra, lo que desvela tanto la situación del mercado como el valor del jugador.

El dilema está en que según Corriere Dello Sport, Mourinho no está dispuesto a deshacerse del jugador, y tiene sentido porque a pesar de tener la puerta de la titularidad cerrada, a sus 20 años todavía no ha demostrado todo su potencial. A pesar de apenas darle protagonismo, el portugués entiende que eso no es un freno para volver a colocarlo en el primer plano mientras Milan y Roma buscan su cesión o una operación aún mayor.