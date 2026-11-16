Bellingham y Cucurella, recriminación y empujón en la tangana al descanso del España - Inglaterra

María Trigo 16 NOV 2026 - 00:41h.

Los dos jugadores del Real Madrid protagonizaron una acción antes del primer gol de Inglaterra

Nations League 26/27: selecciones clasificadas para cuartos, partidos por jugarse y fecha del sorteo

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El España-Inglaterra tuvo de todo: goles, tensión, expulsiones y mucha emoción. El pase como primera de grupo a los cuartos de final de la Nations League estaba en juego y ambas selecciones nos brindaron un auténtico partidazo. Entre las muchas acciones que hubo, hay una que llamó bastante la atención. Y la llamó no tanto por la acción en sí, sino por los protagonistas de la misma.

Y es que justo antes de la acción que acabó en el penalti a favor de Inglaterra que luego marcaría Harry Kane, Marc Cucurella había recibido una entrada. El lateral izquierdo se quedó dolorido en el suelo y Jude Bellingham, su compañero en el Real Madrid, se acercó a recriminarle la acción. Los gestos de recriminación del inglés hacia el español fueron bastante evidentes. Ambos dejaron claro que aunque compartan escudo y vestuario en el día a día, todo queda al margen cuando se enfundan las camisetas de su país.

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Tangana en el túnel de vestuarios

Además, como esa acción fue poco antes del descanso, propició que los ánimos de los jugadores estuvieran algo caldeados y se protagonizó una pequeña tangana cuando iban a los vestuarios. Fabián Ruiz, Ben White, Bellingham empujando a Cucurella otras vez y varios cruces más de palabras y de empujones.