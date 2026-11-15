Alberto Cercós García 15 NOV 2026 - 23:52h.

Unai Simón se muestra triste por la derrota de España ante Inglaterra

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La derrota ante Inglaterra puso punto y final a la espectacular racha de España, pero Unai Simón no parece demasiado preocupado por las mofas que puedan llegar desde fuera. El guardameta de la Selección ha reconocido la superioridad inglesa y ha asumido que tarde o temprano tenía que llegar un tropiezo. Eso sí, el portero no ha dejado pasar la oportunidad de lanzar un recado a todos aquellos que han celebrado el final de la imbatibilidad española, sacando pecho por los números que ha firmado el equipo de Luis de la Fuente.

La primera valoración de Unai Simón. "Tampoco es el fin del mundo. Sabemos que nos duele. Nos duele más haber perdido un partido contra un rival como Inglaterra, que lo considero la segunda mejor selección del mundo, después de FIFA no lo diga. Y bueno, pues ellos han sido superiores a nosotros y lo que duele es, pues bueno, saber que ha merecido ganar ellos y que tenemos que corregir errores más allá de la racha que sabíamos que en algún momento podía acabar. Pero bueno, ahí están los números para el que quiera que los supere".

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Inglaterra, para Unai Simón, ha sido superior

Para el portero de España, Inglaterra han sido mejores. "No es intensidad la palabra, es físico. Al final, ellos han planteado un partido muy físico donde nosotros, pues el juego de combinación que a nosotros nos gusta, pues no hemos podido ponernos de cara a su portería y hacer ese juego que nosotros venimos haciendo desde el Mundial. Pero bueno, han sido superiores porque su manera de plantear el partido ha sido mejor que la nuestra, pero creo que la intensidad nosotros hemos salido a ganar el partido igual que ellos. Pero en los duelos uno contra uno, pues nos han ganado por puro físico".

La 'sorpresa' de perder. "No estamos acostumbrados a perder, pero yo he perdido mucho más de lo que he ganado. Hay muchos compañeros aquí que han perdido mucho más de lo que han ganado. Al final se trata de reducirlo todo a pensar que es un partido que podía llegar este momento y nosotros estábamos conscientes de ello, no nos sentíamos inmortales. Y lo bueno es que ha ocurrido ahora, en una fase de clasificación en donde todavía tenemos oportunidad de en cuartos de final en marzo, pues de enmendar errores y demostrarle a todo el mundo que somos la selección que viene consiguiendo todo lo que hemos conseguido".