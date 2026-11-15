Alberto Cercós García 15 NOV 2026 - 20:16h.

La victoria 2-0 del Tenerife al Ceuta tuvo diferentes momentos especiales, siempre con Jesús de Miguel como protagonista

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El fútbol pasó a un segundo plano en el Heliodoro Rodríguez López, pero el CD Tenerife encontró una pequeña alegría en una tarde marcada por el recuerdo de Jesús de Miguel. El conjunto blanquiazul se impuso por 2-0 al Ceuta en el primer encuentro disputado tras el fallecimiento de su compañero. Una victoria cargada de emoción que tuvo en Nacho Gil a uno de sus protagonistas. El futbolista, autor de uno de los goles, no pudo ocultar sus sentimientos después de un partido que, como él mismo reconoció, ha sido el más complicado de toda su carrera.

"Estoy feliz por poder dedicarle esta victoria a él y a su familia. Este gol ha entrado porque él nos ha ayudado y porque él ha querido", explicó Nacho Gil tras la victoria. Un tanto que iba mucho más allá de lo deportivo y que sirvió para rendir homenaje a un compañero cuya ausencia todavía cuesta asimilar dentro del vestuario. El futbolista también quiso poner palabras a un sentimiento compartido por toda la plantilla: "Esto va a costar porque, obviamente, nunca lo vamos a superar. Ahora tenemos que aprender a vivir con esto y a quedarnos con los recuerdos bonitos".

Tres puntos muy importantes para el Tenerife

La dificultad de volver a competir después de un golpe así quedó reflejada en sus declaraciones. "Ha sido el partido más complicado que he jugado en mi vida", confesó, reconociendo que incluso se había notado "sobreexcitado" durante los primeros minutos. Sin embargo, también tenía claro que necesitaba volver a pisar el césped cuanto antes. "Quería empezar cuanto antes para volver a la normalidad y jugar al fútbol porque eso nos libera un poquito", explicó sobre una decisión que también tenía mucho de necesidad emocional.

La espera se había convertido en algo especialmente difícil de gestionar para el futbolista valenciano, hasta el punto de plantearse regresar a Valencia si la situación se prolongaba una semana más. "De haber seguido otra semana más parado, me habría vuelto porque es imposible superar esto sin la familia", reconoció. Una confesión que refleja la dimensión del golpe que ha recibido el vestuario tinerfeño y la importancia de apoyarse en los más cercanos para seguir adelante. El 2-0 ante el Ceuta dejó tres puntos en el casillero, pero, sobre todo, permitió dedicarle a Jesús de Miguel una victoria que siempre tendrá un significado especial.