Pepe Jiménez Agencia EFE 15 NOV 2026 - 13:43h.

El portugués está muy preocupado por la acumulación de partidos de sus jugadores

Kylian Mbappé, baja en Francia por lesión, Zidane lo confirma

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Bernardo Silva enciende la alarma. El futbolista del Real Madrid, tal y como ha anunciado la Federación Portuguesa este domingo, anticipa su vuelta a la capital española con ciertas molestias físicas y, a la espera de pruebas, podría ser el primer lesionado blanco en el parón internacional.

El ex del Manchester City, que arrancó el encuentro ante Dinamarca desde el banquillo, saltó al verde en los últimos diez minutos, lo justo para anotar un tanto y marcharse con molestias. La federación portuguesa confirmó su situación esta misma mañana a través de un comunicado: “Bernardo Silva fue evaluado clínicamente y declarado no apto por la Dirección de Salud y Rendimiento de la Federación Portuguesa de Fútbol, y también fue liberado”.

La advertencia previa de José Mourinho

El Real Madrid, con 17 jugadores convocados con sus respectivas selecciones, presta mucha atención a los encuentros de esta ventana internacional, después de que Jose Mourinho declarara que sus jugadores están en "fatiga extrema" y que Aurélien Tchouaméni se volviera a Valdebebas sin poder jugar con Francia.

"Ellos están en fatiga extrema y tienen que estar con su selección el lunes, y ellos están lunes, martes y miércoles todavía limpiando esta fatiga muscular que tienen. No digo fatiga mental, porque quien gana no tiene fatiga mental, pero fatiga física sí. Respeto a los entrenadores de las selecciones", declaró el portugués después de ganar al Valencia (0-3) el pasado domingo, cerrando una semana con tres partidos fuera de casa.

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En Valdebebas se quedaron pocos jugadores sanos: Courtois, Lunin, Rüdiger, Carreras, Militao y Mendy (quien todavía no ha entrado en ninguna convocatoria, a pesar de que lleva entrenándose con el grupo semanas). Y Mourinho organizó para ellos apenas tres sesiones de entrenamiento esta semana.

El martes y el jueves, el técnico portugués contó con un grupo de jugadores de la cantera para sendas sesiones de trabajo físico combinado con ejercicios de posesión y partidos en dimensiones reducidas. El miércoles, en cambio, los hombres del primer equipo trabajaron solamente en el gimnasio.

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Además, Aurélien Tchouaméni fue desconvocado de Francia el martes por unas molestias en su aductor derecho, las mismas que arrastraba al final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El equipo médico de la selección francesa, de acuerdo con el del Real Madrid, decidió que regresara a la capital española para trabajar en su recuperación. Viajó a Madrid el miércoles y trabajó al margen del grupo en la sesión del jueves.

Zinedine Zidane tampoco dio minutos a Konaté ni a Kylian Mbappé en el primer compromiso de los 'bleus', si bien declaró en rueda de prensa que ya estaba previsto que el delantero se perdiera el primero y jugara en el segundo, contra la Turquía de Arda Güler.

Con Uruguay, Fede Valverde también fue suplente. El 'Pajarito' había declarado a los medios de su país que no se sentía todavía recuperado al 100 % de las molestias que empezaron ante el Barcelona, las cuales le obligaron a perderse el partido contra el Racing y a ser suplente en Atenas.

Valverde quiso viajar a la concentración uruguaya tras haberse quedado fuera en el anterior parón de selecciones, entonces por un esguince de tobillo de grado 3. No tenía el combinado que dirige interinamente Diego Forlán encuentros oficiales previstos, pero el madridista dispuso de media hora en la victoria de su país sobre Argentina por 1-2 en un amistoso jugado en Buenos Aires.

A la vuelta del parón de selecciones, el Real Madrid afronta un tramo de nueve partidos en un mes, hasta el 20 de diciembre, cuando comenzarán las vacaciones de Navidad. Cuatro de ellos (incluyendo los tres primeros) serán en casa, ante Celta, PSV, Alavés y Osasuna. Los cinco restantes, lejos del Santiago Bernabéu. La gestión de los minutos, así, se convierte en tarea prioritaria para evitar entrar de nuevo en "fatiga extrema".