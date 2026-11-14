María Trigo 14 NOV 2026 - 13:52h.

Los vídeos de los dos tantos que ha logrado el jugador del Real Madrid en el Japón-Brasil

El otro gran éxito de Mourinho en su regreso al Real Madrid: ninguno de sus antecesores lo había conseguido

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Este sí es Vinicius. El Vini Jr que todos esperan acaba de aparecer en el encuentro que Brasil ha disputado frente a Japón. El jugador del Real Madrid marcó dos golazos que no podrás dejar de ver una y otra vez. Dos genialidades del atacante que terminaron sin premio para el combinado de Carlo Ancelotti, que perdió frente a los japonses por un tanto en el último instante de Sakamoto.

Mientras en el otro parón de selecciones Vinicius se hizo viral por sus pésimos regates y sus malas decisiones, esta vez ha sido todo lo contrario. El futbolista blanco encontró en Japón la inspiración que tanto necesita para recuperar protagonismo a las órdenes de Jose Mourinho. Después de cuatro partidos de sanción con el Real Madrid, con participaciones intermitentes en la Champions League, respondió con dos disparos extraordinarios desde fuera del área para levantar una desventaja de dos goles, pero su exhibición no bastó para ocultar las debilidades de una selección que volvió a tropezar con sus propios errores.

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En vídeo, los dos golazos de Vinicius

Vini inició tímido el choque e incluso protagonizó algún que otro regate preocupante al inicio que parecía que se iba a vivir la misma película que en estas semanas anteriores, pero nada más lejos de la realidad. Tomó las riendas de los suyos y lo hizo a lo grande. Primero, con un zurdazo formidable a la escuadra desde la frontal del área que hacía creer a Brasil con la remontada.

Y su segunda gran acción llegó a falta de un cuarto de hora para el final del duelo. Vinicius recibió cerca del vértice del área, superó a Sugawara con un movimiento hacia dentro y soltó un disparo lejano que golpeó en la base del poste antes de terminar en la red. Un golazo brutal que superó incluso lo que ya había hecho en el primer tanto.