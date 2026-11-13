Fran Fuentes 13 NOV 2026 - 13:41h.

Latif Issman llegará como una joven promesa cuando finalice la temporada

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El Real Madrid ha cerrado el primer fichaje de cara a la próxima temporada. Y es que en el club blanco no cesan de buscar promesas para el futuro, pensando en su formación en el Castilla y con vistas al primer equipo a medio plazo. En esa línea se cerraron llegadas como la de Sergio Martínez o la de Oscar Naasei, jugadores que ya contaban con experiencia en el fútbol profesional pese a su corta edad. En ese sentido, el conjunto blanco ha acordado ya la llegada de Latif Issman, jugador del CD Logroñés de Primera RFEF.

Así lo confirma Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes. Así pues, Latif Issman se trata de un jugador de 19 años, con nacionalidad de Ghana y que juega como mediocentro. Este curso ya ha disputado 11 partidos entre Primera RFEF, acumulando muchos minutos y siendo titular en la mayoría de partidos, y Copa del Rey, donde jugó el partido completo aunque cayeron derrotados ante la SD Amorebieta. El futbolista destaca por su potencia física y capacidad de robo, y con el balón en los pies no se complica.

De este modo, el jugador acabará la temporada en el UD Logroñés, al cual recaló procedente de la SD Logroñés en edad juvenil. Ahora, con 19 años, se prepara para dar un salto importantísimo en su carrera. Aunque, eso sí, primero le gustaría consumar el ascenso a LALIGA HYPERMOTION con el conjunto riojano. De este modo, se unirá al conjunto blanco en cuanto finalice la temporada, ya que cumple contrato el próximo 30 de junio del 2027.

Así las cosas, el Real Madrid continúa con su política de contratación de futbolistas jóvenes pero que ya hayan tenido experiencia profesional pensando en el Real Madrid Castilla, y que el día de mañana puedan tener miras de cara al primer equipo.