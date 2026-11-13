La cara de Courtois al ver a su mujer Mishel Gerzig caracterizada de Pitbull: su gesto lo dice todo

Javi Rayo 13 NOV 2026 - 13:30h.

Mishel Gerzig sorprendió a Courtois antes de ir al concierto de Pitbull en Madrid

Pedro Sánchez confiesa a Manu Sánchez su pasión deportiva que más vergüenza le da: "Me da un poco de corte"

Compartir







Pitbull trajo hace una semana su fiesta a Madrid tras 14 años sin visitar la capital de España en un concierto multitudinario. Fueron muchas las personalidades de todos los ámbitos que asistieron, entre ellas, c, empresaria, influencer y esposa de Courtois. La modelo israelí ha compartido un vídeo en su cuenta de TikTok donde grabó la reacción de Courtois al verle a ella y sus amigas caracterizadas como el famosísimo cantante. Su reacción de incredulidad ya ha superado el millón de visitas.

Puedes ver la divertida secuencia reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.