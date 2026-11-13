Javi Rayo 13 NOV 2026 - 12:50h.

Amante del baloncesto, Pedro Sánchez confesó por primera vez que es un coleccionista de la NBA

De Ester Expósito a Carlos González o Samantha Hudson, los famosos que han ido a las manifestaciones de la Huelga General

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Pedro Sánchez estuvo en la noche de este jueves en el programa 'El Perro Andaluz', de Manu Sánchez. El presidente del Gobierno en funciones repasó toda la actualidad política y desveló uno de sus secretos mejor guardados, que tiene que ver con una de sus pasiones más grandes: el baloncesto y la NBA. Cabe recordar que el candidato por el PSOE a las Elecciones Generales practicó baloncesto en su juventud y llegó a jugar en el Estudiantes madrileño.

La pasión escondida de Pedro Sánchez

Preguntado -en tono de humor- por qué le daría vergüenza que en encontrara la UCO en un hipotético registro en La Moncloa, Pedro Sánchez desveló que colecciona desde hace muchos años camisetas firmadas por jugadores de la NBA y que le daría "mucho corte" que salieran las imágenes a la luz: "A ver, yo soy muy fan del baloncesto, de la NBA, y colecciono camisetas de jugadores norteamericanos firmadas, entonces me daría un poco de corte que vieran esa colección.

En otro orden de temas, Pedro Sánchez se 'confesó' con Manu Sánchez y aseguró no haber robado nunca nada, excepto una vez con "10 o 11 años" que se metió algún petardo en los bolsillos. El presidente del Gobierno en funciones también lamentó tener que seguir escuchando los cánticos de "Pedro Sánchez, hijo de puta" que incluso se han convertido en una tónica habitual en muchos campos de LALIGA, también cuando la Selección Española juega de local en nuestro país: "Mis hijas salen de copas y se han visto en garitos cuando cuatro o cinco se han puesto a decir estas cosas y ha sido un momento muy violento. Cuando tú ves a Ayuso o Feijóo decir 'me gusta la fruta' pues cualquiera de estos otros que le siguen hablan y dicen esto de 'Pedro Sánchez, hijo de puta'".